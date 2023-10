Dal rosa alle cinture: Sabrina Ferilli regina di stile a Tù sì que vales

In autunno non è sabato sera senza Tù sì que vales in tv. Il talent di Canale 5 è uno dei programmi protagonisti della televisione italiana. Il merito, oltre che degli artisti che si esibiscono, è anche dei conduttori, Martín Castrogiovanni, Alessio Sakara e Giulia Stabile, e dei giurati, Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Luciana Littizzetto. La presidentessa di giuria è ancora una volta Sabrina Ferilli. L’attrice diverte il pubblico con le sue battute e con i siparietti con Giovannino. Bellissima e frizzante, conquista anche per il suo stile impeccabile.

Monocolore

Dopo quattro puntate dello show, lo stile di Sabrina Ferilli è ben definito. La giurata predilige abiti aderenti che fasciano le forme perfette. Cambiano colori e fantasie ma le silhouette restano simili e, soprattutto, sono tutti capi firmati dai top brand della moda. Per il primo appuntamento di questa stagione, Sabrina ha optato per un elegantissimo Versace. Il vestito a maniche lunghe, con uno scollo quadrato, è arricchito da una cintura con la testa di Medusa. La Ferilli ha scelto il monocolore anche per la quarta serata. Il modello longuette in piquet di cotone marrone di Fendi (1.550 euro) è perfetto per l’autunno. Anche in questo caso l’attrice ha sottolineato il punto vita.

Fantasia e… Barbie

Non mancano tonalità accese e stampe allegre negli outfit di Sabrina Ferilli a Tù sì que vales. Per la seconda puntata, con le temperature ancora alte, Sabrina ha scelto un look fresco, per salutare l’estate. Il vestito a mezze maniche di Alaïa è caratterizzato da una miriade di pois gialli, su sfrondo nero. Anche questo modello prevede una vistosa cintura in vita. Il look più frizzante (per ora) della Ferilli è in pieno mood Barbiecore. L’abito rosa acceso di Tom Ford (2.025 euro), è drappeggiato sul fianco e vanta uno spacco laterale. Lungo fino al ginocchio è sensuale e giocoso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lookdavip | TgCom24 (@lookdavip)

Lo stile di Sabrina

La passione per la moda di Sabrina Ferilli non si nota solo in tv. Su Instagram lei pubblica spesso scatti dei suoi outfit. Vestiti fantasiosi, bikini esplosivi, camicie accattivanti: un mix di eleganza e malizia. Uno dei suoi abiti preferiti dell’estate appena trascorsa è firmato Mar De Margaritas (245 euro), il brand creato da Belen Rodriguez. Nel modello ricoperto da una miriade di fiorellini allegri, Sabrina è una visione. Altro giorno, altro motivo floreale per Sabrina, che opta per un long dress di Isabel Marant nero, arricciato sul ventre. Perfetta dentro e fuori il piccolo schermo: guardala nella gallery.

