Sabrina Salerno nella rete: il look traforato è bollente

Si alzano le temperature e le vip… mettono in mostra la pelle. Scatti maliziosi, outfit accattivanti: l’estate porta moltissima sensualità nei contenuti social delle vip. Sabrina Salerno stuzzica la fantasia dei follower sfoggiando un vedo-non vedo che manda in tilt la rete.

Tutta buchi

Rete è proprio la parola giusta in questo caso. Il look di Sabrina Salerno infatti ruota intorno a un provocante completo traforato. La maglietta e la gonna di Pinko fasciano le famose forme della cantante. Il nero conferisce ulteriore sensualità mentre le frange sulle gambe regalano movimento. “Hole in my head” (buco nella testa), scrive lei su Instagram, nel postare una carrellata di scatti dall’effetto bollente. I buchi, in realtà, sono nei capi che indossa. Dall’Albarella, isola incantata tra il delta del Po e il mare Adriatico, la Salerno gioca con il look, lasciando intravedere i capezzoli e mandano in visibilio i fan. Le mani che tengono i capelli, lo sguardo rivolto all’orizzonte, le pose dove sorride sul divano: a 56 anni è una visione. La natura incontaminata alle sue spalle, tra palme e cespugli rigogliosi, aggiunge una nota selvaggia.

L’estate è hot

Adesso che è finalmente arrivata l’estate, Sabrina Salerno sfoggia un bikini via l’altro. A maggio, quando in Italia il clima ancora non ci permetteva di indossare il costume da bagno, lei ha regalato ai fan un assaggio di bella stagione, direttamente dalla Thailandia. Nelle acqua cristalline di Koi Samui, Sabrina ha messo in mostra il corpo da sogno in un due pezzi fantasia. Lo swimwear allegro e colorato sembra essere il suo preferito. A Caorle ecco la showgirl con un modello bicolor effetto lurex firmato L’Equilibriste. Sul lettino la Salerno si mette in posa. Le foto dove immortala le gambe bagnate dal mare, i selfie con focus sul décolleté: niente è lasciato al caso. Altro giorno, altro outfit vacanziero: a bordo piscina con il pareo Pin Up Stars la showgirl è graffiante.

Una vita da sex symbol

Sulla cresta dell’onda da oltre trent’anni, Sabrina Salerno sa come mantenere alta l’attenzione su di sé. Su Instagram ama condividere la sua quotidianità e i follower apprezzano. Seguitissima e molto apprezzata, alterna scatti nostalgici che ripercorrono la sua lunga carriera in tv e sul palco a immagini attuali, che svelano sia attimi di vita privata che progetti lavorativi. Sempre molto impegnata, è un vulcano di energia. Consapevole del suo potere ammaliante, provoca maliziosamente i follower con outfit giocosi e divertenti. Che dire della micro t-shirt di Undiz con disegnata una grossa banana gialla? E del completino top e shorts rosa con due ciliegie rosse? Sul retro dei calzoncini c’è la scritta “sweet booty”, traducibile con “dolce sedere”. Nella rete, in bikini o con la frutta: Sabrina Salerno cambia mise ma fa sempre sognare gli italiani.

