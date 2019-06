Sabrina Salerno strizza le forme nei lustrini

“Siamo donne, oltre le gambe c’è di più”, cantava Sabrina Salerno insieme a Jo Squillo nel 1991. E aveva ragione. Quasi tre decenni dopo la showgirl italiana, sogno maschile anni Ottanta e Novanta, è ancora sulla cresta dell’onda e più sexy che mai.

Attiva sui social, Sabrina Salerno sta deliziando i follower in questi giorni con una serie di scatti bollenti in bikini in piscina. A 51 anni, le sue forme toniche e prosperose fanno invidia alle ragazzine e il suo potere di seduzione è più forte che mai.

Per questa estate 2019 Sabrina Salerno punta sui bikini Sunny per enfatizzare le curve. I modelli, colorati e striminziti, sono caratterizzati da una miriade di paillettes che brillano al sole. Cappello da cowgirl, occhiali aviator e pose ammiccanti per una Salerno che non va mai fuori moda.

