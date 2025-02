Da Ariana Grande a Pamela Anderson: i best look ai Sag Awards

Red carpet dopo red carpet, continua la corsa verso gli Oscar, in programma il 2 marzo a Los Angeles. Nell’attesa, i papabili vincitori fanno le prove dei discorsi di ringraziamento e dei… look. Il 23 febbraio allo Shrine Auditorium, nella città del cinema, sono andati in scena i Sag Awards. All’evento vengono conferiti i premi stabiliti dal sindacato degli attori: moltissime le star presenti, che hanno incantato con outfit unici e ricercati.

Tutte lustini

I luccichii ravvivano ogni red carpet. Sono tante le attrici che hanno optato per paillettes e cristalli all’edizione 2025 dei Sag Awards. Jane Fonda, che ha ricevuto il Life Achievement Award, ha ammaliato in un abito a colonna di Giorgio Armani Privé, con motivi grafici rosa e neri interamente ricoperti di paillettes. Stesso brand per Kristen Bell, in un modello a balze dai disegni geometrici preziosi. Anche Kerry Washington ha scelto le creazioni di re Giorgio: la star è super sexy con un long dress grigio che lascia intravedere il seno. Made in Italy ma firmato Miu Miu per Joey King, con una cascata di pietre che adornano il busto: il colletto azzurro, in contrasto con gli abbellimenti, è preppy.

Bianco o nero?

Il colore predominante sul red carpet dei Sag Awards 2025 è senza dubbio il nero. Nuance classica e sempre chic, è tra le preferite delle star. I capelli biondi, gli occhi verdi, le lentiggini, un rossetto rubino, i gioielli Cartier e un lungo abito bustier con il tessuto a ruota sui fianchi: Elle Fanning è divina. I capelli corvino sfiorano le natiche di Demi Moore, 62enne rock con un long dress Bottega Veneta caratterizzato dalla parte superiore in pelle e dai motivi plissettati sulla gonna: la collana Tiffany&Co. conferisce una nota dolce. Non solo total black, sul tappeto rosso c’è spazio anche per il bianco. Minidress in tessuto shimmer per Ursula Corbero, sbarazzina in Loewe. Pamela Anderson al naturale ricorda una dea greca nel vestito Dior con maniche a pipistrello.

Eccentricità e fantasia

Tessuti e lavorazioni audaci non mancano sul red carpet dei Sag Awards. Gillian Anderson è bonton e anni Cinquanta, con un abito Carolina Herrera dalla gonna a ruota, reso bucolico dalle applicazioni di fiori bianchi. Manica esagerata e ricoperta di cristalli per Zoe Saldana, in un column dress monospalla di Saint Laurent. Delicati fiori rosa 3D rendono fiabesco il vestito da fatina di Ariana Grande: firmato Loewe, ha la gonna svolazzante e un bustino stringato sulla schiena. In tema di eccentricità, nessuno batte Cynthia Erivo, con vistoso modello argento a motivo intrecciato con frange, della collezione Givenchy Fall-Winter 1997 Haure Couture. Le lunghissime unghie in tonalità completano la mise teatrale.

Guarda nella gallery i look delle star ai Sag Awards, c’è anche una meravigliosa Selena Gomez in un abito effetto Old Hollywood.

