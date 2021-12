Sale la temperatura social con le vip in lingerie

Quando fuori il freddo inizia a imperversare, ci pensano le vip a far salire la temperatura social. Con i loro scatti sexy incendiano le fantasie dei follower, soprattutto quando posano in lingerie. Scelgono posizioni audaci, scoccano sguardi ammaliatori e indossano completini piccanti che enfatizzano le forme e lasciano scorgere dettagli bollenti. Il gioco della seduzione è iniziato…

La lingerie nera non passa di moda

La lingerie nera è sempre amatissima, classico intramontabile della provocazione. Elisa Visari la sceglie per stupire il suo fidanzato Andrea Damante, e fa centro con il completino Yamamay con bralette e slip sgambato che esalta il suo fisico esile. Lo stesso colore è protagonista della capsule collection che Giulia De Lellis ha disegnato per Tezenis e che sfoggia sui social con orgoglio.

La seduzione si tinge di rosa

Colore femminile per antonomasia, il rosa diviene in questa stagione anche il colore della seduzione. Lo sceglie Chiara Ferragni per la sua lingerie, con il logo a forma di occhio che ammicca sul suo lato B perfetto. Color confetto anche il body semitrasparente Guess con cui Clizia Incorvaia fascia il pancione: tra pochi mesi sarà mamma di un maschietto e alla sensualità non rinuncia. Arisa invece sceglie una tonalità più decisa per la sua biancheria erotica Agent Provocateur e il risultato infiamma i follower (puoi leggere QUI per altri dettagli).

Rosso per le feste

In questo periodo è doveroso un capitolo sul colore più festivo che ci sia, il rosso. Sono tante le vip che scelgono questa nuance per la loro lingerie. Beatrice Valli si mette in posa davanti al suo albero di Natale con addosso un sensuale completo a pois di Intimissimi. Naty Paragoni mixa rosso e nero Yamamay e aggiunge anche delle sensualissime autoreggenti. La modella tiene in mano un pacco regalo ma alla fine è lei il più bello dei doni.

La lingerie di pizzo piace a tutte

Per ammaliare la lingerie di pizzo è l’ideale, con quell’effetto vedo-non-vedo che svela e nasconde i dettagli più erotici. Wanda Nara lo sa bene, e infatti il body che indossa modella le sue curve prosperose e lascia intravedere scorci bollenti tra i ricami. L’ex Miss Italia Carolina Stramare osa con un completino dal tessuto impalpabile e semitrasparente formato da bralette, tanga e corsetto ad alto tasso erotico.

Anche Cristina Marino si è messa in lingerie per sedurre i follower, guardala nella gallery…

