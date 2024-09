L’età non passa per Salma Hayek: in costume ha festeggiato 58 anni

Salma Hayek sembra aver trovato l’elisir di eterna giovinezza, almeno a giudicare dagli scatti che condivide con i follower dalle vacanze. In costume per festeggiare i suoi 58 anni, l’attrice può vantare un fisico invidiabile. Bellissima e sensuale, con le curve nei punti giusti, si mette in posa sfoggiando orgogliosa il fisico e condividendo gli scatti sottolinea: “Nessuna foto è del passato”.

Felice sul lavoro e nella vita privata

Sembra strano a dirsi ma sono passati ben 31 anni da quando Salma Hayek ha debuttato al cinema. Era appena 27enne, e chissà se si immaginava la carriera da star che la aspettava. E’ stata diretta dai registi più importanti, e ha ottenuto una candidatura all’Oscar per il suo ruolo in “Frida”. Professionalmente è una donna realizzata e anche la vita privata le sorride. Dal 2009 è sposata con François-Henri Pinault, uno degli uomini più ricchi del mondo. I due sono innamoratissimi, ma non amano mostrarsi molto in pubblico. Infatti l’imprenditore non compare accanto alla moglie nelle foto con cui lei festeggia il compleanno, ma non c’è dubbio che siano stati insieme nel giorno di festa.

Il rapporto con il tempo che passa

Salma Hayek è orgogliosa, e a buon diritto, del suo corpo splendido e non rinuncia a sfoggiarlo in costume sui social o con abiti trasparenti sul red carpet. Non sembra temere il tempo che passa e non ha nemmeno problemi a sfoggiare dettagli che dimostrano che tutto sommato gli anni passano anche per lei. Qualche giorno prima del compleanno infatti l’attrice messicana ha condiviso alcune foto in cui si nota la ricrescita sui capelli: “Costume giallo + capelli bianchi = combinazione perfetta” ha scherzato. Del resto fare la tinta in vacanza è una noia e oltretutto quello dei capelli grigi non è più un tabù tra le dive.

Compleanno in barca

I suoi 58 anni Salma Hayek li ha festeggiati godendosi il relax in barca, veleggiando al largo di Ibiza. Sorridente e spensierata, si è lasciata andare a un ballo liberatorio nel giorno del compleanno, postando il video del momento scatenato. Ha anche condiviso un filmato in cui spegne le candeline esprimendo un desiderio e ringrazia tutti per gli auguri. La sua raccolta di scatti in bikini ha incantato i follower, che nei commenti non hanno lesinato gli apprezzamenti: “Sembri così giovane!”, “58? Impossibile che tu sia così!”, “Sei la più bella”, “Mi piacerebbe essere così a 40…” scrivono i fan.

Sexy in costume

I costumi che Salma Hayek ha scelto per festeggiare il 58esimo compleanno sono coloratissimi e sensuali. L’attrice sfoggia un modello Missoni intero multicolor, con scollatura profonda e sgambatissimo, che valorizza il suo corpo a clessidra. Anche i bikini hanno nella maggior parte dei casi tinte accese e fantasie allegre, e mettono il risalto soprattutto il famoso decolleté come il due pezzi Pour Moi arancione e bianco con fiocco sul reggiseno o quello lilla con motivo floreale. Ci sono poi scelte più classy, come il modello marrone con anelli oro. Non mancano vestitini freschi e leggeri e kimoni svolazzanti, e poi cappello in paglia e occhiali da sole scuri per completare l’effetto diva. Salma gioca con l’obiettivo perfettamente consapevole del suo potere seduttivo e sceglie pose sensuali, languida al sole sulla prua dello yacht: bellissima e radiosa, come se il tempo per lei non fosse mai passato. Guardala nella gallery!

