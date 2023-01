Salma Hayek, red carpet in mutande ma su Instagram… si vergogna

Non poteva che essere Miami la location scelta per la prima mondiale di “Magic Mike’s Last Dance”, l’ultimo film della trilogia con protagonista Channing Tatum, in veste di spogliarellista. La città più caliente degli Stati Uniti ha accolto l’altra protagonista della pellicola, nonché attrice più hot di Hollywood: Salma Hayek. Lei non ha deluso le aspettative di curiosi e fotografi, presentandosi con un outfit da capogiro.

Intesa alle stelle

Sul tappeto rosso l’intesa tra Salma Hayek e Channing Tatum è apparsa subito chiara a tutti. I due hanno posato abbracciati e si sono scambiati sguardi complici. Del resto, Salma e Channing sono parecchio affiatati anche sul grande schermo. Nella pellicola lei interpreta una donna ricca e altolocata che convince lo spogliarellista a trasferirsi a Londra, con una proposta che lui non può proprio rifiutare. Ballo e passione sono le chiavi del film diretto da Steven Soderbergh. I rispettivi compagni nella vita reale saranno un po’ gelosi? La Hayek è sposata con il magnate del lusso Francois-Henri Pinault mentre Tatum è fidanzato da anni con la splendida Zoe Kravitz.

Rete, fiori e nudità

56 anni e non sentirli: per Salma Hayek il tempo sembra non passare mai. L’attrice di origine messicana vanta un fisico da urlo e lo mette in mostra con orgoglio. Nella pellicola interpreta una donna forte, che non ha paura di osare e quell’intraprendenza è ben evidente anche sul tappeto rosso. Per la serata Salma ha optato per un look super sexy, a riconferma che agli eventi mondani le nudità pagano. Il suo corpo a clessidra era fasciato in un lungo abito nero in rete di Gucci. Arricchito da applicazioni a tema botanico come frutta, fiori e verdure, il modello lascia ben poco all’immaginazione. In mano l’attrice reggeva l’ormai iconica borsa Cassette di Bottega Veneta, in pelle verde. Ai piedi la star calzava un paio di altissime platform in oro di Larroude.

Modesta sui social

Con tutte quelle audaci trasparenze, Salma Hayek ha celato il prosperoso décolleté e l’inguine con un completo intimo in nuance. Ripresa da dietro, ha mostrato senza paura gli slip a perizoma. Persino Channing Tatum è rimasto senza parole. Interpellato sul tappeto rosso su cosa ne pensasse del look della Hayek, ha risposto: “Non ho commenti… il vestito parla da solo”. Un look audace, che lei ha indossato con fierezza. Dopo l’evento però Salma ha deciso di pubblicare sui social uno scatto a mezzo busto dove si intravede a malapena la pelle. Un eccesso di pudore che sorprende un po’. Salma è splendida e non ha nulla da nascondere: sbirciate tutte le foto nella gallery.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Related Posts