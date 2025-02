Rosso, nero o rosa per San Valentino? Le star si sfidano in lingerie

Questa non è solo la settimana del Festival di Sanremo ma anche la settimana di… San Valentino. Venerdì sera, mentre all’Ariston andrà in scena la serata delle cover, tante coppie di fidanzati saranno al ristorante per celebrare la più romantica delle feste. Sotto agli outfit studiati, si celano proposte di lingerie piccanti e maliziose. Indecise? Ci pensano le star a dare qualche spunto.

Bollenti in rosso

Come ogni anno, è stata Rihanna la prima star a proporre lingerie a tema per San Valentino. A inizio gennaio la cantante ha pubblicato una serie di scatti infuocati dove pubblicizzava un completo rosso della sua linea, Savage x Fenty. Doppia mutanda in pizzo, reggiseno trasparente con copricapezzoli e reggicalze: poco tessuto ma molta sensualità. A completare l’outfit un paio di pump dal tacco altissimo e i bigodini in testa. Nella sfida di total red è entrata di gran diritto anche un’altra star d’oltreoceano, Emily Ratajkowski. La modella si è messa in posa nelle proposte Intimissimi, con ricamata la frase “More Amore”.

Romantico rosa

Se con il rosso l’effetto hot è garantito, per San Valentino 2025 c’è un’altra nuance che sembra farla da padrone: il rosa. A carponi sul letto, Lizzo stuzzica la fantasia con un body lavorato a maniche lunghe di Yitty. Pizzi floreali per il babydoll di tulle indossato da Taylor Hill: firmato Victoria’s Secret, ha il perizoma abbinato. La cantante sudcoreana Rosé è la protagonista della campagna Skims per la festa degli innamorati. Il pigiama, composto da conottiera e shorts, è stampato con tanti baci rossi. La più sportiva è Kylie Jenner, che si scatta un selfie nel reggiseno da allenamento Alo. “Il mio colore preferito” scrive: romanticona.

La sensualità del nero

Che sia per abiti, accessori o lingerie, con il nero non si sbaglia mai. Nell’intimo di San Valentino, questo colore conferisce senza dubbio un alone di mistero: una dark lady un po’ tenebrosa, pronta a giocare con la fantasia. Giulia Arena si appoggia a un tavolino e sorride radiosa, stretta nel completo in pizzo Yamamay. Body trasparente in tulle con fiocchetti per Belen Rodriguez che, sdraiata a letto, finge di parlare al telefono. Stringhe provocanti si arrampicano sul ventre e sul collo di Aurora Ramazzotti, che posa in piedi: fiera e bellissima. Niente intimo per Elisabetta Canalis bensì un paio di collant velate di Calzedonia con tanti cuoricini. A caccia di idee piccanti per San Valentino? Sbircia la gallery più provocante dell’anno.

Related Posts