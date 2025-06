I look degli invitati al pre-wedding party di Sanchez e Bezos

Il matrimonio veneziano di Lauren Sanchez e Jeff Bezos è entrato nel vivo con il pre-wedding party, andato in scena giovedì sera nel suggestivo chiostro privato vicino alla Chiesa della Madonna dell’Orto, nel sestiere di Cannaregio. I paparazzi, in agguato fuori dagli hotel più esclusivi, hanno immortalato una carrellata di ospiti vip nei loro look da sogno, oltre ovviamente ai futuri sposi. Ecco nel dettaglio gli outfit delle star invitate a questa serata blindatissima, che ha dato ufficialmente il via alle nozze più chiacchierate dell’anno.

La sposa è haute couture

Dopo aver sfoggiato un elegante abito vintage di Alexander McQueen per la cena di benvenuto a Venezia, Lauren Sanchez ha lasciato tutti a bocca aperta per il pre-wedding party. Paparazzata all’uscita del tendone montato davanti all’hotel Aman, la futura signora Bezos ha incantato con un abito haute couture firmato Schiaparelli, della collezione primavera-estate 2025. Un modello spettacolare con scollatura a risvolto pronunciata e una gonna midi aderente, ricamato con motivi di tralci e fiori nei toni cangianti del blu, verde e oro, su tessuto color champagne. Il bustier scolpito, la scollatura generosa e la vita ultra stretta enfatizzava la silhouette. Un capo di altissima sartorialità, impreziosito da dettagli gioiello che brillavano sotto le luci veneziane. Cresce ora l’attesa per scoprire chi la vestirà nel grande giorno. Secondo indiscrezioni, Lauren potrebbe cambiare fino a quattro abiti da sposa tra cerimonia e ricevimento, per un totale ipotizzato di 27 mise.

I look delle Kardashian/Jenner

Per un matrimonio nel Bel Paese, impossibile non puntare sul made in Italy: questo è stato il pensiero delle donne del clan Kardashian/Jenner. Kim Kardashian, Kylie Jenner e Kendall Jenner hanno scelto tutte brand nostrani, interpretandoli però in modi diversi. Kylie ha optato per un tubino iper fasciante in pizzo giallo, un pezzo d’archivio della collezione primavera-estate 2001 di Dolce&Gabbana, abbinato a sandali neri. La sorella Kendall ha abbracciato il mood Y2K con un long dress vintage floreale in seta, della collezione primavera-estate 2002 di Roberto Cavalli. Ma la più sexy, come spesso accade, è stata Kim, con un abito pitonato di Versace: sinuoso, con motivo lace-up sul seno e spalline sottilissime, era abbinato a vertiginose platform che allungavano la silhouette. Un vero inno alla sensualità, perfettamente in linea con il suo stile.

Invitate illustri

Non solo il clan Kardashian/Jenner: anche altre ospiti vip hanno fatto brillare il made in Italy al pre-wedding party di Lauren Sanchez e Jeff Bezos. Vittoria Ceretti, una delle top model più richieste del mondo, era strepitosa con un abito Dolce&Gabbana della collezione primavera-estate 2004, ricoperto di fiori sul bustino e con stringhe che si arrampicavano maliziosamente sui fianchi: una fatina sensuale. Oprah Winfrey ha scelto la raffinatezza firmata Valentino con un vestito marrone a stampa all over, arricchito da accattivanti dettagli cut-out sul ventre, che svelavano lembi di pelle con eleganza. Cambio di registro per Ivanka Trump che, dopo aver sfoggiato longuette e gonne ampie per le sue passeggiate da turista a Venezia nei giorni scorsi, ha optato per la serata un minidress rosa firmato Oscar de la Renta. Corto e seducente, era perfetto per il clima mondano del party.

Uomini senza cravatta

Se le signore hanno interpretato l’evento con abiti da sogno e dettagli couture, i gentlemen hanno invece abbracciato un dress code casual-chic, rinunciando alla cravatta per un tocco più rilassato, a partire dallo sposo. Jeff Bezos è infatti salito a bordo della barca insieme a Lauren Sanchez con un completo marrone senza cravatta, un dettaglio che lo rendeva sofisticato ma meno formale. Leonardo DiCaprio, al fianco di Vittoria Ceretti, ha provato a passare inosservato con cappellino e sneakers bianche Celine. Tom Brady, ex quarterback dell’NFL ed ex marito di Gisele Bundchen, si è presentato come un vero damerino con mocassini neri con tanto di fiocco. Orlando Bloom, sorridente e da poco single dopo la rottura con Katy Perry, ha scelto un completo chiaro, ideale per la stagione estiva veneziana. Infine Usher ha catturato l’attenzione con un total white spezzato da una camicia bordeaux a righe, che aggiungeva un tocco di originalità.

A ognuno il suo stile, dunque, per una serata che resterà nella storia del gossip e della moda. E ora l’attesa è tutta per la cerimonia ufficiale. Intanto guarda nella gallery i look delle star al pre-wedding party di Lauren Sanchez e Jeff Bezos.

