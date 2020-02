Sanremo 2020, i dettagli strani per fare colpo

Passino le canzoni in concorso ma a Sanremo la vera gara è per i dettagli strani negli outfit. Perché sarà anche vero che l’abito non fa il monaco ma dalle scelte di look dei personaggi presenti sul palco dell’Ariston si può intuire molto delle loro personalità. Allo stesso tempo cantanti in gara e ospiti sfruttano la visibilità della manifestazione canora per lanciare dei messaggi attraverso vestiti e accessori. I brani un po’ si dimenticano ma è difficile togliersi dalla testa un Achille Lauro in lurex o una Elettra Lamborghini tra rouche, piume e lustrini. Sono immagini che, piaccia o meno, entrano a far parte della storia della televisione e del costume italiano.

Sono tanti i guizzi creativi proposti dagli artisti nell’edizione 2020 del Festival di Sanremo: eccoli serata per serata.

Prima serata

E’ il giorno di Achille Lauro/San Francesco, che cala il mantello e svela la tutina di Gucci. Così aderente da sottolineare le maniglie dell’amore e pure le mutande. Gli altri uomini però non stanno certo a guardare. Dal calzino colorato di Raphael Gualazzi alle spalle ad angelo di Bugo fino al mocassino con la corona (Dolce&Gabbana) di Alberto Urso, ce n’è per tutti i gusti. La più sexy? Elodie in Versace con la scollatura già sfoggiata da Kim Kardashian.

Seconda serata

Sabrina Salerno travolge Sanremo con la sua carica prorompente e il suo corpo bombastico. La collana con croce ben piazzata nel décolleté è il giusto bilanciamento tra sacro e profano. Zucchero ci ricorda le sue iniziali (ZSF – Zucchero Sugar Fornaciari) piazzandole in un sole in mezzo alle spalle. In tema di capelli, Lula opta per il rasato ma non rinuncia al lunghissimo dreadlock, abbellito da gioielli. Marco Sentieri invece si colora la riga di giallo, nuance che ricorre dalla giacca alle stringhe delle scarpe. Levante è una sirena con il top a conchiglia di Marco De Vincenzo.

Terza Serata

Amadeus si fa contagiare dalla “leopardanza” della Lamborghini e se la fa mettere sulla giacca Gai Mattiolo. Ornella Vanoni, a 85 anni, è sfrontata e si presenta all’Ariston con i jeans. Se tutti, ancora una volta, parlano di Achille Lauro vestito da David Bowie, a noi non è sfuggito il bustino fetish di Annalisa, che duetta con lui. Piero Pelù rispolvera El Diablo e se lo mette al collo.

