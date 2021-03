Sanremo 2021, Matilda De Angelis è la rivelazione della prima serata

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Adatto per questa occasione un voto al colore Pericolosamente sexy 7.75 IL NOSTRO GIUDIZIO

Doveva essere Naomi Campbell la prima donna della prima serata del Festival di Sanremo 2021 e invece è arrivata Matilda De Angelis. E che (bella) scoperta è stata per il pubblico italiano! La 25enne ha saputo tener testa agli uomini al suo fianco, dai padroni di casa Amadeus e Fiorello, all’altro co-conduttore Zlatan Ibrahimovic. Nata a Bologna nel 1995 Matilda è una delle attrici più richieste del momento, consacrata di recente per il suo ruolo al fianco di Hugh Grant e Nicole Kidman nella serie The Undoing.

Impegno social e bravura

Carriera a parte, qualche settimana fa Matilda De Angelis era rimbalzata su tutti i media per un’immagine pubblicata su Instagram, dove scriveva di avere “il volto mangiato dall’acne”. La giovane, consapevole del suo impatto mediatico, ci aveva messo la faccia, letteralmente, per sollevare un problema che affigge e imbarazza molti ragazzi. Brava e impegnata, Matilda si è rivelata la scelta perfetta per il primo Festival ai tempi della pandemia.

Manca la saliva ma la parlantina c’è

Dopo un ingresso concitato all’Ariston (le scale fanno sempre tanta paura a tutti), Matilda De Angelis ha subito sciolto il ghiaccio dichiarando ironicamente che “questo palco ti fa dimenticare tutte quelle cose che sai fare, anche quelle basiche, come produrre saliva”. Da lì è stato un crescendo di scioltezza e spontaneità. Le doti da attrice hanno fatto sì che non sbagliasse nemmeno una virgola durante le presentazioni istituzionali, come quando ha pronunciato, come se nulla fosse, la Trifluoperazina Monstery Band di Max Gazzè, rivelando pure un inglese perfetto.

Tre Prada a Sanremo

Per l’occasione, Matilda De Angelis, star internazionale ma consapevole di essere lì a rappresentare il suo Paese, si è affidata a Prada per gli outfit. Sono tre i look che ha sfoggiato in teatro. Il primo, per l’apertura, era composto da un abito color melanzana con gonna voluminosa al polpaccio e profondo scollo a V, abbellito da fiori sul seno e abbinato a un paio di sandali glitter. Per il momento più sensuale della serata inaugurale di Sanremo 71, la De Angelis era splendida in un lungo vestito nero in paillettes con applicazioni argento, labbra rosse e capelli selvaggi. Matilde nei panni di una maestrina con tanto di bacchetta in mano ha tenuto una lectio sui baci, imbarazzando un po’ anche Amadeus e invitando tutti a casa a baciarsi. Anzi, con la sua parlantina spigliata si è proprio lasciata andare a un “sì, limonatevi tutti”.

L’elegante buonanotte

Infine, per duettare con Fiorello in “Ti lascerò”, celebre brano di Fausto Leali e Anna Oxa che ha vinto Sanremo nel 1989, Matilda De Angelis ha abbandonato le gonne a favore di eleganti pantaloni. Addosso Matilda aveva un completo-pigiama grigio con applicazioni, disegnato da Miuccia Prada. Rilassata e con trucco leggero, nel suo comodo outfit da camera, ha lasciato intendere a tutti che era proprio ora di andare a dormire.

Related Posts