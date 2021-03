Vittoria Ceretti incanta Sanremo tra sideboob, tatuaggi e haute couture

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione un voto al colore Come lo indossa pericolosamente sexy 8.75 IL NOSTRO GIUDIZIO

ll glam è sbarcato a Sanremo 2021! A portare un feeling internazionale e l’alta moda ci ha pensato Vittoria Ceretti. La top model 23enne è stata chiamata da Amadeus come co-conduttrice della terza serata. L’attesissima partecipazione della modella del momento non ha deluso le aspettative. Arrivata direttamente da Parigi, dove era impegnata con le sfilate haute couture e dove è tornata subito dopo la diretta, la Ceretti ha stregato il pubblico con la sua classe ed eleganza.

Sideboob e tattoo

Amata e osannata dai designer internazionali, le scelte di look di Vittoria Ceretti, degna rappresentate nel mondo del nostro Paese, sono ricadute sulle maison italiane. Tre abiti, tutti haute couture. Per l’ingresso trionfale a inizio puntata, la Ceretti ha optato per un vestito di Valentino nero dal profondo scollo sulla schiena, con vistose rouches, arricchito da due fiocchi rosa. E’ proprio con questa creazione addosso che Vittoria ha creato un po’ di scompiglio, svelando inconsapevolmente il seno di lato e un tatuaggio che ha catalizzato l’attenzione.

Su Twitter è subito partito il tam-tam per cercare di decifrare le linee minimal del suo tattoo, che sembra riprodurre due volti stilizzati che si incrociano. Gli utenti non hanno dubbi: rappresenta il segno zodiacale di Vittoria Ceretti, i gemelli. L’unica certezza è che un disegno sul corpo non portava così tanto fermento dai tempi della farfallina di Belen Rodriguez.

In posa per “Mario Testino”

Vittoria Ceretti è poi passata a Re Giorgio, con un abito bustier con pavé di cristalli color champagne che fasciava a perfezione le sue famose forme. Con questo vestito addosso, la modella si è cimentata in un siparietto fashion con Fiorello. Il conduttore del Festival, anche lui di Armani vestito, si è calato nei panni di Mario Testino, celebre fotografo delle star e, con in mano una macchina fotografica immaginaria, ha scattato Vittoria da tutti i lati. Lei che ha posato per tutti i più grandi è stata al gioco con ironia.

Trasparenze Versace

Total black per il gran finale, dove Vittoria Ceretti si è affidata alle sapienti mani dell’amica Donatella Versace. L’abito monospalla di Atelier Versace era interamente ricamato e impreziosito da cristalli Swarovski. Sotto a tulle e chiffon si intravedeva la silhouette della top. Splendidi gioielli Bulgari hanno impreziosito ulteriormente gli outfit della modella bresciana che con il un mix di grazia e simpatia ha fatto breccia nel cuore degli italiani.

