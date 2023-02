Sanremo 2023: i primi bozzetti e le anticipazioni sui look

Dior e Schiaparelli per Chiara Ferragni, Gai Mattiolo per Amadeus e Levante mostra le gambe: chi veste chi all'Ariston

“Quanto oserà Elodie?”, Cosa indosserà Giorgia?”, “Come ci stupirà Chiara Ferragni?”: a pochissime ore dal via, i fashionisti d’Italia si interrogano sui look del Festival di Sanremo. Stylist e designer sono al lavoro da mesi per creare look audaci e dal fortissimo impatto visivo: in tv anche l’occhio vuole la sua parte. Nella grande confusione dei giorni che precedono l’attesissima kermesse musicale, arriva qualche certezza in fatto di abbigliamento. Ecco chi vestirà chi nell’edizione 2023.

Amadeus e Gianni Morandi

In fatto di look ci sono solo conferme per quanto riguarda Amadeus. Il conduttore sfoggerà ancora una volta le estrose creazioni di Gai Mattiolo. Per lui la maison ha ideato 20 smoking che non passeranno inosservati: tessuti damascati, velluti, baveri incrostati di cristalli. Il presentatore conquista con la simpatia e con gli outfit festosi.

L’anno scorso ha partecipato come concorrente in gara, arrivando terzo con la sua “Apri tutte le porte”, quest’anno invece Gianni Morandi affiancherà il padrone di casa sul palco dell’Ariston per tutte le cinque serate. Il cantante bolognese si è affidato nuovamente a Giorgio Armani per i suoi completi.

Le co-conduttrici

C’è grande attesa per i look delle co-conduttrici dell’edizione 2023 del Festival di Sanremo. Il nome più di spicco, in fatto di moda, è ovviamente quello di Chiara Ferragni. L’influencer, sul palco per la prima e per l’ultima serata, ha annunciato che indosserà le creazioni di Dior e Schiaparelli. Chiara è molto legata alla maison francese diretta da Maria Grazia Chiuri: la designer ha creato per lei gli abiti per una serie di occasioni importantissime, tra cui il giorno del matrimonio con Fedez. A Daniel Roseberry, stilista di Schiaparelli, la Ferragni si è invece avvicinata più di recente ma ha già regalato ai follower una serie di proposte cattura-sguardi, tra bustini anatomici e nudità. Si dice che per lei sono stati pensati dei vestiti a fiori ma c’è chi si chiede se vedremo anche il leone portato in passerella in occasione delle recenti sfilate parigine.

Paola Egonu affiancherà Amadeus nel corso della terza serata. La pallavolista, già fedele di Giorgio Armani, ha scelto l’eleganza senza tempo dello stilista italiano anche per Sanremo. Sono invece quattro i look che sfoggerà Chiara Francini, co-conduttrice il quarto giorno. Ogni proposta rappresenta una qualità della donna: romanticismo, sensualità, indipendenza e fascino. Ideati dal direttore creativo di Moschino, Jeremy Scott, rispecchiano a pieno la personalità multi-sfaccettata dell’attrice.

I cantanti

Veniamo ora ai look dei cantanti. Non ci sono solo i brani in gara ma anche l’interpretazione: una buona riuscita è data anche da un outfit studiato a tavolino. Le mise di Giorgia, firmati Dior, si preannunciano all’insegna dell’eleganza senza tempo. Ha classe da vendere anche Levante. L’artista, che indosserà quattro proposte di Etro, aveva il desiderio di esprimere sé stessa in modo inedito, dopo l’esperienza della maternità. Tessuti e colori a contrasto esalteranno la sua silhouette mentre le gambe, sempre in mostra, saranno protagoniste su altissime platform. Giovane e anticonformista, Shari si è affidata a Dolce&Gabbana mentre i Coma_Cose fanno una scelta punk con Vivienne Westwood. Da Elodie ci si aspetta un mix di brand e di scelte eclettiche (sul green carpet ha scelto Courreges). Madame stupirà in Off-White mentre Ariete opterà per The Attico.

Passiamo alla componente maschile sul palco dell’Ariston. Rock fino al midollo, Gianluca Grignani non poteva che optare per il nero e la pelle di John Richmond. Lazza in Missoni è invece pronto a giocare con le fantasie e il multicolor. Saranno all’insegna di allegria e stampe insolite anche gli outfit di Rosa Chemical, tutti firmati Moschino. Carlo Pignatelli e Gaelle Paris per Colapesce Dimartino mentre Ultimo sarà in Giorgio Armani. Un assaggio di quello che vedremo a Sanremo 2023 lo trovate nella gallery.

Related Posts