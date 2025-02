Sanremo 2025: le anticipazioni sui look dell’Ariston

Chi veste chi? E’ la domanda che da anni ci facciamo prima del Festival di Sanremo. Tra dichiarazioni ufficiali, collaborazioni segrete e outfit tenuti sotto chiave fino all’ultimo, il palco dell’Ariston resta comunque una vetrina straordinaria per i brand e per gli artisti, che fanno in modo di catturare l’attenzione del pubblico anche a colpi di look. Ma se a volte la presenza scenica data dagli abiti rischia di far passare in secondo piano persino la canzone in gara, quest’anno c’è un altro rivale per la musica: il gossip.

C’è un po’ di Ferragnez in questo Festival

Se, come abbiamo detto, sembra essere il gossip a intrattenere i telespettatori prima dell’inizio di Sanremo 2025, è proprio da quello che si può partire nella discussione sui look all’Ariston. Chi sono se non i Ferragnez i personaggi più caldi al momento, nel mondo del chiacchiericcio all’italiana?

Fedez ha smentito il ritiro nonostante le rivelazioni scottanti degli ultimi giorni, relative alla sua vita coniugale ed extraconiugale. L’artista non ha però pubblicato nulla relativamente all’outfit, nemmeno la classica visita a casa della amica Donatella Versace, che aveva anticipato i suoi precedenti Festival.

Achille Lauro ha rimandato al mittente il gossip sul presunto flirt con Chiara Ferragni. Per quanto riguarda il look, lui che ha fatto degli outfit sensazionali una bandiera, stavolta svela di voler essere più morigerato. Il suo stile sul palco sarà semplice, in accordo con la canzone e un po’ retrò, e sarà firmato Dolce&Gabbana.

Per coloro che rimpiangeranno il clamore dei look “parlanti” di Chiara Ferragni nell’edizione 2023, ci sarà a Sanremo una forte presenza da tenere d’occhio. Si tratta di Fabio Maria D’Amato, ex braccio destro dell’imprenditrice digitale e regista indiscusso della sua conduzione della kermesse. Stavolta, seguirà Irama in veste di stylist. E il brand che potrebbe vestire il cantante è Balmain. Per chi tiferà la “Ferry” da casa?

I conduttori

Sarà un brand fiorentino, Stefano Ricci, a confezionare gli outfit per il conduttore e direttore artistico Carlo Conti, in tutte e cinque le serate di Sanremo 2025. Una scelta che punta a valorizzare l’eleganza della sua città d’origine.

Saranno molti i presentatori che lo affiancheranno durante la kermesse, tra questi sono ovviamente le donne a destare maggiore curiosità e attesa per quanto riguarda l’outfit.

Sarà all’insegna del fascino la partecipazione di Alessia Marcuzzi, che proporrà tre outfit Dolce&Gabbana.

Elettra Lamborghini in giro per fitting durante la settimana della moda parigina ha opzionato Zuhair Murad come possibile partner, ma senza sbottonarsi troppo.

Geppi Cucciari ha confermato la sua amicizia ad Antonio Marras, suo brand di riferimento, con cui condivide le origini sarde.

Sarà un progetto speciale di Luisa Beccaria a sottolineare la presenza di Katia Follesa sul palco dell’Ariston.

Poi qualità e alto artigianato italiano per Alessandro Cattelan, che oltre alla co-conduzione della finale entrerà a casa degli italiani tutte le sere con il Dopofestival.

Le certezze a Sanremo 2025

Mentre quasi nessuno degli stylist quest’anno si sbottona sulle scelte fatte per l’Ariston, sono stati alcuni brand a comunicare il proprio coinvolgimento al Festival, a fianco degli artisti in gara. Antonio Marras confezionerà gli outfit di Simone Cristicchi. Marcella Bella indosserà dei look Amen. Brunori Sas indosserà look Boglioli durante tutte le serate della kermesse musicale. Sarà la maison Dior a curare la partecipazione di Giorgia come nelle edizioni precedenti. Ed è certo che Sarah Toscano indosserà gioielli Miluna a Sanremo 2025.

Le ipotesi

Tra i rumor che si rincorrono come consuetudine prima di ogni Sanremo, spuntano anche alcuni marchi di moda che sarebbero coinvolti nell’edizione 2025. Potrebbe essere Gucci il partner di Tony Effe, così come già fatto per il tanto discusso concerto di Capodanno: l’artista ha più volte manifestato la sua preferenza per la maison. Joan Thiele ha indossato Chanel per Sarà Sanremo e potrebbe proseguire nella scelta. Stesso dicasi per Francesca Michielin, in Stella McCartney, brand grintoso e femminile, che ben si sposa con l’estetica della cantante. Versace potrebbe essere, come già detto, il brand di Fedez, ma anche di Massimo Ranieri. Dolce&Gabbana, già in prima linea con Achille Lauro e Alessia Marcuzzi, potrebbe avere un’altra ambasciatrice, la modella e più volte testimonial del brand Bianca Balti.

Le “visioni”

Sarah Toscano, la più giovane partecipante di questa edizione di Sanremo, proporrà un mood che ricorda le cantanti del passato, in accordo con la sua canzone “Amarcord”, con rimandi preppy ai personaggi delle serie tv.

Saranno un inno all’amore, alla teatralità e alla bellezza senza tempo, le performance dei Coma_Cose. Per loro è stata pensata un’estetica opulenta e scenografica.

Per Shablo feat. Guè – Joshua – Tormento sarà un percorso che inizia in stile streetwear durante la prima serata per arrivare all’ultima con un look super custom in finale.

Un assaggio di ciò che vedremo a Sanremo 2025 lo trovate nella gallery, per il resto dovremo aspettare il 4 febbraio.