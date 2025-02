Sanremo 2025, dettagli insoliti nei look: unghie, scarpe, gioielli e… nudità

“Ma cos’aveva all’orecchio?”, “E quei tatuaggi?”, “Non è un po’ esagerato?”, “Spettacolare”: Il Festival di Sanremo si ascolta ma, soprattutto, si guarda. Per tutta la durata del festival musicale, i commenti ruotano intorno ai look dei protagonisti. L’edizione 2025 della manifestazione tiene fede all’estro già visto sul green carpet: l’importante è farsi notare. Vetrina per molti stylist e per molti brand, all’Ariston si stabiliscono le tendenze fashion per i mesi a venire. La chiave sta anche nei dettagli: ecco i più insoliti, serata dopo serata.

Prima serata

Abito lingerie e capelli “a scacchiera” per Gaia, prima a esibirsi a Sanremo 75: i gioielli Angostura rendono la mano… bionica. Culotte in vista sia per Antonella Clerici, co-conduttrice nella serata di debutto, che per Giorgia, gotica e trasparente (con le medagliette devozionali al collo). Focus sui piedi per gli uomini: Jovanotti, tutto oro in Dior, ha sfoggiato un paio di ballerine glitter con un vistoso fiocco in raso mentre Willie Peyote ha omaggiato la sua città, Torino, calzando dei mocassini Sebago con disegnato un toro color granata.

In tema nails, tip metallizzata per Elodie, in abbinamento all’abito Prada. Su unghie e occhi, California dei Coma_Cose ha scelto invece i Cuoricini, titolo della canzone e tormentone immediato. Sarah Toscano e Noemi hanno puntato sulle lunghezze esagerate: la prima nella treccia, la seconda nello strascico. Rkomi in Vivienne Westwood ha messo in mostra i pettorali. Intimo coordinato per Serena Brancale: vuoi non mostrarlo?

Guarda nella gallery i vezzi insoliti dei protagonisti del Festival di Sanremo.

