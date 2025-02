A Sanremo “sfilano” i cantanti: i look sul green carpet inaugurale

Trasparenze per Elodie, occhi magnetici per Fedez, veletta per Achille Lauro e Tony Effe mostra i capezzoli sotto la pelliccia

Inizia la sfilata… pardon, il Festival di Sanremo. Però, in fondo, i look dei protagonisti catalizzano l’attenzione, affollando chat e social. Chi veste chi? Chi indossa cosa? La curiosità è tanta. La parola chiave nell’edizione 2025 sembra essere “osare”, almeno a giudicare dagli outfit dei cantanti sul green carpet, appuntamento fisso che va in scena di fronte all’Ariston la sera della vigilia. Ecco le loro mise.

In pelliccia

Pelliccia sì, purché sia vistosa. E’ questo il diktat sul green carpet del Festival di Sanremo. L’altra caratteristica? L’eco-fur è d’obbligo. Total white per Gaia, con un abito stracciato MM6 Maison Margiela e un cappotto con strascico Luis de Javier: anche i sandali sono ricoperti di pelo. Tony Effe si prende la scena: petto nudo, capospalla appariscente The Attico, tatuaggi e il collo ingioiellato con le maxi collane Tiffany&Co. Completo-pantaloni Alexandre Vauthier per Noemi: il gilet “incamiciato” è elegante mentre la pelliccia nera sferzata d’oro luccica sotto le luci sanremesi. Audacia per Elodie, con un tubino sheer di Mugler, arricchito da una stola grigia effetto volpe.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lookdavip | TgCom24 (@lookdavip)

A tutto nero

Nero, nero e ancora nero. Il più classico dei colori la fa da padrone sul green carpet di Sanremo. Come rendere accattivante la mise? Redingote doppiopetto, guanti, stivaletti, cappello a tesa larga in velluto e una veletta molto drammatica sul volto: il look Dolce&Gabbana di Achille Lauro si fa notare. Come anticipato, Irama ha scelto Balmain, con un outfit total leather, accessoriato con… un elmo. Dior per Giorgia che, abbandonate le paillettes e i ricami da co-conduttrice dell’edizione 2024, si riscopre dark lady: i boots con il tacco piegato sono da copiare. Marcella Bella è chic con un cappotto in cashmere a uovo Amen. Sarah Toscano sembra una diva d’altri tempi in Pucci; la nuance scura è sapientemente intervallata con romantici tocchi di rosa nel cappottino e nel foulard. Nero anche per Fedez: le insolite lenti a contatto rendono magnetico lo sguardo.

Colore e fantasia

Il nero, come visto, non manca sul green carpet ma, per fortuna, sono tanti i cantanti che portano un po’ di allegria in riviera. I Coma_Cose avevano indossato Valentino alla presentazione degli artisti in gara, facendo ipotizzare di aver scelto la maison per la kermesse. Mantella color burro con ricamo, abito beige e tuta di pizzo bianco per California, completo in lana con motivo check per Fausto Lama. Cuissard in pelle e minidress per Rose Villain: a incuriosire è il montone blu di Fendi, in tinta con i capelli (acconciati da punk). Francesca Michielin è caduta dalle scale dell’Ariston durante le prove: in passerella si è presentata con le stampelle e con un elegante completo azzurro effetto pigiama di Miu Miu.

Dal mood Sessanta di Joan Thiele in Chanel a Clara versione sposa d’inverno con lo spacco: guarda nella gallery i look dei cantanti sul green carpet di Sanremo.

Related Posts