Sanremo 2025: il podio dell’eleganza femminile e maschile

Cala il sipario sull’edizione 2025 del Festival di Sanremo: cosa resterà? Canzoni a parte, i look dei protagonisti entrano nella storia del costume. Dall’attesa co-conduzione di Bianca Balti, con relativi abiti spettacolari, alle frizzanti proposte del trio composto da Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa, passando per Alessia Marcuzzi nella serata finale, quest’anno ce n’era da guardare sul palco dell’Ariston per gli appassionati di moda. E per quanto riguarda gli artisti in gara? Ecco il podio dell’eleganza di Lookdavip.

Il podio femminile

Come nell’edizione 2024, anche quest’anno al terzo posto del nostro podio troviamo Rose Villain. I capelli blu della cantante restano una costante ma il registro stilistico è cambiato: adesso è più maturo ed è… mono-brand. A partire dal green carpet, Rose si è affidata sempre a Fendi, sfoggiando un mood diverso ogni sera. Long dress rosso e accolato per la serata di debutto, trasparenze e bicolore nell’abito della seconda sera. Per le cover, dove ha cantato Fiori Rosa, fiori di pesco, ha scelto un frizzante minidress ricoperto di piume, abbinato ai gambaletti bianchi. Sensualità per il gran finale, con un abito nero sheer dagli abbellimenti di cristalli e spalline basse.

Un Sanremo in stile hollywoodiano per Noemi, che ha giocato a fare la diva. Brand diversi per lei ma un solo, unico obiettivo: l’eleganza. Seconda sul nostro podio, ha incantato con l’abito nero a sirena di Giambattista Valli arricchito da un lunghissimo strascico bianco. Le grandi balze sono protagoniste nel vestito blu notte di Rochas mentre, per la serata dei duetti, dove si è esibita con Tony Effe, la cantante ha preferito un modello più spumeggiante, con una cascata di paillettes oro, firmato Roberto Cavalli. Cristalli per il gran finale, con un modello Patou che fascia la silhouette, caratterizzato da un malizioso motivo annodato sull’inguine.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lookdavip | TgCom24 (@lookdavip)

La trionfatrice di Sanremo 2025, almeno per quanto riguarda gli outfit, è Elodie. La cantante, sempre sensualissima, ha fatto scelte meno audaci degli scorsi anni ma non per questo meno riuscite. Prada, brand insolito per lei, l’ha vestita per la prima serata: il lungo abito fasciante in argento sembra pennellato sul corpo. Il rosso Gucci tutto frange un po’ anni Trenta ha incontrato il favore del pubblico: prima di lei l’aveva indossato (in verde) Kaia Gerber. Per il sensualissimo duetto con Achille Lauro, l’artista ha scelto un modello d’archivio Vivienne Westwood: il tocco graffiante è nelle unghie animalier. Per la serata conclusiva, si è affidata a una maison con cui collabora da anni: Versace. L’abito nero in georgette, con ricami degradé in cristalli e bustier con scollo a cuore, è completato da un mantello.

Il podio maschile

Passiamo ora agli outfit degli uomini in gara a Sanremo. Terzo posto nella classifica finale e terzo post sul nostro podio per Brunori Sas. Scelte classiche ma mai banali per il cantautore calabrese, che si è sempre affidato alla sartorialità firmata Boglioli. Blazer rosa cipria per il debutto, velluto blu notte per la terza serata, champagne per le cover, dove ha anche indossato dei gemelli a forma di noce, in omaggio al titolo della sua canzone. Impeccabile smoking nero doppiopetto con papillon per il quinto appuntamento, che l’ha visto trionfare insieme a Lucio Corsi e Olly.

E veniamo dunque a Olly, vincitore dell’edizione 2025 del Festival di Sanremo e secondo sul podio di Lookdavip. Con il favore del pubblico più giovane, la sua Balorda nostalgia è destinata a diventare una hit. Anche il look l’ha aiutato. 23 anni, un fisico possente da ex giocatore di rugby, vestito con le proposte chic ma fresche e sportive di Emporio Armani. Per lui camicie sbottonate portate con canotta a vista, pantaloni larghi, cardigan aperti, completi in pelle e maglioni smanicati, il tutto accessoriato da baffetti sottili, mullet in testa, sorriso simpatico e vistosi tatuaggi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lookdavip | TgCom24 (@lookdavip)

Sul primo post dei look maschili non può che esserci Achille Lauro. Il sodalizio con Dolce&Gabbana per Sanremo 2025 si è rivelato azzeccato. Apertura in grande stile, con un frac dall’eleganza indiscutibile, portato con i capelli ingellati di lato. Gessato bianco con le righe ricamate di perline per la seconda performance. Il cantante ha tenuto l’outfit più audace per le cover: sotto la vestaglia animalier di paillettes, ha trovato spazio un gilet che lasciava la schiena completamente scoperta. Paradossalmente l’outfit più semplice è quello finale, con serafino bianco e pantalone classico: ovvio, il tutto dopo aver levato il pesante cappotto broccato oro con cui è sceso dalla scalinata. Guarda nella gallery tutte le mise dei protagonisti sul nostro podio.

Related Posts