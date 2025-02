Elettra coraggiosa, Miriam frenata dall’eleganza e Katia… si sposa a Sanremo

Sfida di stile sul palco nel corso della terza serata del Festival di Sanremo. A contendersi il podio dell’outfit più riuscito tre star del panorama italiano: Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa. Un’attrice, una cantante e una comica: le co-conduttrici hanno portato all’Ariston uno stile personale fatto di grandi brand, eleganza, simpatia e autoironia.

Miriam nei top brand

La prima ad essere chiamata sul palco da Carlo Conti è Miriam Leone. “Per te il Festival di Sanremo inizia” afferma ironicamente il conduttore, ricordando quando, nel 2008, ha incoronato la Leone come Miss Italia. Tanti anni sono passati, adesso lei è una delle attrici più richieste nel nostro cinema e una delle trendsetter più seguite dalle fashioniste. Brand di nicchia, grandi marchi, accessori insoliti: Miriam ci ha abituati ad outfit accattivanti e controcorrente. Il look di apertura per Sanremo è in realtà molto classico, uno strapless dress in velluto nero con applicazioni di perle, firmato Giorgio Armani Privé, accessoriato con vistosi smeraldi Bulgari.

Nel corso della serata c’è stato però un crescendo di teatralità. Un maestoso abito rosso fuoco di Giambattista Valli: ecco il secondo outfit della Leone. La gonna è così vaporosa da rendere difficile la camminata ma nasconde un dettaglio utile, una tasca interna da cui l’artista estrae il cartellino per presentare gli artisti in gara. Altro cambio, altro colore: giallo protagonista con un vestito anni Cinquanta di Jill Sander con la gonna a ruota, completato con un coprispalle in tonalità e arricchito da choker in oro e anelli multi-pietra. Tutto bello, tutto elegante ma c’è chi sostiene si potesse osare di più.

Elettra è audace

Chi non ha avuto paura di osare è Elettra Lamborghini, la più apprezzata della serata su social in quanto a look. Tre cambi anche per lei. Sebbene nel tempo abbia fatto palpitare i cuori dei follower con mise striminzite e sexy, al Festival di Sanremo la cantante ha fatto una scelta diversa. Come ipotizzato nei giorni scorsi, è Zuhair Murad uno dei brand selezionati per l’occasione. Due i look della maison libanese, che hanno contribuito a trasformare Elettra in una principessa mediorientale. Debutto in bianco, con un abito dalla silhouette avvitata che strizza le forme e intricati ricami argento. Il colore non è casuale: “Voglio favorire la tua abbronzatura”, dice ironicamente a Carlo Conti. La simpatia non le manca nemmeno quando ammette di avere un cognome importante ma “resto umile” e quando presenta in eurovisione il marito, Afrojack: “206 centimetri di maschio, tutto proporzionato”. Tornado alle mise, il secondo vestito ha un importante strascico bicolore e il busto impreziosito da pietre ma è con il terzo cambio che la Lamborghini stupisce tutti. Pannelli velati e dettagli fiabeschi, con degli alberi in tessuto che si arrampicano sul corpo, lasciando spazio a un laghetto con piante acquatiche sulla gonna. La creazione Yanina Couture la fa assomigliare a una ninfa.

Le nozze di Katia Follesa

Parte con il velluto nero anche Katia Follesa, super chic in un long dress smanicanto con fiori 3D e dettagli metallici. Il vestito è firmato Luisa Beccaria, brand che ha vestito la co-conduttrice per tutta la terza serata del festival. Sono romantiche gli altri due abiti, uno plissettato in tessuto iridescente sui toni dell’azzurro, con maniche in seta trasparente, l’altro rosa pallido con dettagli argento in vita, sul collo e sulle maniche. Il look più riuscito della comica all’Ariston è però quello… nuziale. I super ospiti della serata sono i Duran Duran, band che ha fatto battere il cuore di milioni di ragazzine, nel frattempo diventate donne. Tra queste c’era anche la Follesa che, sull’onda di Sposerò Simon Le Bon, famoso libro del 1985, ha chiesto al frontman di diventare suo marito. Lui è stato al gioco, lasciandosi andare anche a un bacio sulla bocca. Katia, felice e a tema in un wedding dress in tulle tutto balze, ha lanciato il bouquet tra il pubblico. Dopo siparietti e proposte haute couture, Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa hanno sfoggiato la mise finale a mezzanotte inoltrata, salendo sul palco… in tenuta notturna. “Carlo, è tardi, dai, noi ci siamo messe in pigiama!”, afferma la Leone, pronta per andare a letto, con tanto di mascherina e ciabatte di pelo. Riguarda nella gallery tutti gli outfit delle co-conduttrici della terza serata del Festival di Sanremo.

