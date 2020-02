Sanremo hot: gli outfit che hanno fatto la storia

All'Ariston il look "canta": dai dettagli sexy agli incidenti, passando per le stranezze e i simboli. Ecco gli abiti indimenticabili

Come ogni anno, prima dell’attesissima kermesse canora, il revival sui look del passato è d’obbligo. Perché a Sanremo si sa, gli abiti fanno parlare più delle canzoni! I cantanti si prendono libertà che altrove non oserebbero, le vallette cercano di emergere a suon di Couture e poi ci sono gli incidenti. Cercati o inconsapevoli, portano un po’ di pepe sul palco dell’Ariston.

Ci sono gli outfit storici, quelli che tutti conoscono e con piacere ricordano e riguardano. Non solo pietre miliari del Festival di Sanremo ma anche passaggi emblematici dell’emancipazione femminile italiana. Come il tanga nero che sbucava dai pantaloni di Anna Oxa (1999), o il pancione finto di Loredana Bertè, sotto all’aggressivo minidress Versace (1986). C’è il femminismo di Sabrina Salerno, che si presentò in bikini per ribadire il concetto della canzone “Siamo Donne” (1991). Come non citare poi la “farfallina” di Belen Rodriguez? Un simbolo che ha varcato le porte del Teatro Ariston per divenire ai giorni nostri sinonimo di una parte del corpo, oltre che fenomeno di costume e ispirazione per tanti abiti.

Ma a Sanremo basta anche un dettaglio: i piedi nudi di Marina Rei (1996) o gli occhialoni dell’esordio di Arisa (2009); i petali del vestito di Michelle Hunziker (2018), il tailleur “riciclato” di Ornella Vanoni (2018-2019). L’istrionica Patty Pravo stupisce da anni coi suoi look, ma la costante resta il topless che lascia solo intravedere. Nel 2016 il tema caldo in Italia è la legge sulle unioni civili: ecco che tutti si presentarono con un dettaglio arcobaleno.

In 70 anni di Festival della Canzone quel palco ne ha viste davvero di tutti i colori. Quest’anno moltissima attenzione sarà catalizzata da Diletta Leotta, che fu al centro delle polemiche nel 2017 proprio per lo spacco del suo vestito. Ma faremo attenzione anche ad Antonella Clerici: il suo stile allegro e vistoso è ricordato negli annali di Sanremo. Tra le cantanti che potrebbero dare scandalo c’è ovviamente Elettra Lamborghini. Scommettiamo che anche Elodie si farà notare?

Related Posts