Sasha Obama a una festa in bikini ma è davvero lei? L’indizio nella collana…

Quando si parla di personaggi irraggiungibili per status, la curiosità che ruota intorno alle loro vite private è sempre altissima. E’ il caso dei reali, di cui sappiamo solo quello che loro decidono di rivelare, e delle famiglie molto illustri, come la First Family americana. Grazie ai social e a una comunicazione rapida e veloce, soprattutto tra i giovanissimi, capita però che alcuni contenuti sfuggano al controllo e vengano pubblicati sul web. Com’è successo in questi giorni per Sasha Obama.

Da bambine a giovani donne

Come dimenticare gli Obama? Barack, Michelle e le due figlie Malia e Sasha hanno risieduto alla Casa Bianca per ben otto anni, ovvero per due mandati presidenziali. Al loro arrivo a Washington le bambine avevano rispettivamente 10 e 7 anni. Ora però sono decisamente cresciute e, nonostante il padre non ricopra giù il ruolo di presidente degli Stati Uniti, la voglia di avere dettagli sulle ragazze è sempre tanta. Malia frequenta l’Università di Harvard dal 2017 mentre Sasha ha iniziato lo scorso autunno la Michigan University. Ed è appunto Sasha Obama ad essere al centro del gossip al momento.

Sasha, la TikToker

Solo una settimana fa sono diventati virali in rete dei video su TikTok dove Sasha Obama, 19 anni, balla musica rap insieme a delle amiche. La ragazza si scatena e si diverte. Il materiale è stato prontamente rimosso dopo una segnalazione (di papà Barack?) e ora è introvabile. Qualche screenshot però continua a rimbalzare di piattaforma in piattaforma.

C’è una foto però che sta dando ancora più scalpore. Nell’immagine si vede una ragazza in bikini rosa, seduta a gambe aperte con un pareo in vita. Grossi orecchini a cerchio, trucco marcato, tatuaggio sul costato e cintura gioiello. Sul tavolo davanti a lei una borsetta e alle sue spalle due uomini. Sembra in tutto e per tutto un party ad alto tasso di divertimento.

Il mistero della collana

Sono molti gli utenti che ritengono che non si tratti affatto di Sasha Obama, sia per il tipo di foto che imbarazzerebbe i genitori (si fanno sempre più insistenti le indiscrezioni su una possibile candidatura politica di Michelle Obama) sia per i tratti somatici della ragazza ritratta nello scatto. Naso, bocca e sopracciglia sembrano essere molto diversi da quelli della First Daughter. Il look per niente sobrio è molto distante da ciò che la ragazza indossa ufficialmente. Il mistero però s’infittisce a causa di un particolare fashion. Nei video di TikTok infatti la Obama indossa una catena con un grosso ciondolo in oro. La stessa identica collana compare anche al collo della giovane in costume alla festa. Coincidenza? Conferma? Di certo, onde evitare ulteriori polveroni mediatici difficili da gestire, Sasha chiuderà quella collana nel cassetto.

