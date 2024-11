Scarpe bicolor, il trend più sorprendente dell’autunno

Indecise sul colore delle calzature da sfoggiare in autunno? La moda delle scarpe bicolore mette d’accordo tutte. Elegante ma anche divertente, è l’ideale per accendere il look con un tocco inaspettato su décolleté, mocassini, sneakers. Le vip dettano la nuova tendenza che, c’è da aspettarselo, sarà seguitissima.

Dalle sneakers ai tacchi

Sportive o chic, le scarpe bicolor sono adatte a qualsiasi situazione e dalle sneakers alle décolleté se ne trovano per ogni gusto. Elisabetta Canalis sceglie comode e pratiche sneaker On, un modello pensato per la corsa ma perfetto anche per una passeggiata in città se non si vuole rinunciare a stile e comodità. Benedetta Parodi preferisce invece tacchi alti Cavallini in pelle. La conduttrice ha sfoggiato un modello elegantissimo, con un sinuoso intreccio black and white.

Le scarpe basse

Anche i mocassini, must have nella scarpiera per questa stagione autunnale, si tingono di due colori. Alice Sabatini ne ha scelti un paio Fratelli Rossetti dalla fattura insolita, in peluche bianco e pelle nera. Divertenti senza rinunciare all’eleganza, sanno come attirare l’attenzione. Scarpe bicolor particolarmente chic sono le derby Alberta Ferretti sfoggiate durante la Milano Fashion Week da Beatrice Valli, in vernice bicolore e ispirate allo stile classico del guardaroba maschile.

Stile diverso, tanta eleganza

I colori sono sempre il bianco e il nero, ma le interpretazioni posso essere molteplici. Le scarpe bicolor indossate da Cristina Parodi, un modello Miu Miu dal design sofisticato, hanno tomaia a T nera ma con punta tondeggiante bianca. Al contrario quelle Saint Laurent che ha indossato Rosa Perrotta sono sling back in satin bianco, con punta affusolata in pelle nera. Due calzature dallo stile diametralmente opposto ma che condividono l’anima elegante e piena di stile.

Non solo bianco e nero

Se il black and white è l’accoppiata dominante per le scarpe bicolor, non vuol dire che sia l’unica. Le vip amano particolarmente anche il beige accostato al nero, nell’accoppiata resa iconica da Chanel. Cristina Marino ha scelto un paio di sling back in pelle con punta di gros grain dal tacco basso e largo, mentre Eleonora Brunacci Di Vaio si è fotografata per i social con ai piedi le espadrillas del brand francese a due colori.

