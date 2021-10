MORSO DELLA VIPERA Pericolosamente sexy Non per tutte Un voto al colore Per tutte le tasche 7.5 IL NOSTRO GIUDIZIO

Ai più attenti non è sfuggito un dettaglio: le scarpe Versace indossate da Elodie e Rocio Munoz Morales a Le Iene sono le stesse usate qualche giorno prima da Fedez per un simpatico video social. A ben guardare, non sono gli unici ad averle sfoggiate: un vero e proprio pezzo da collezione, must have per i fashionisti di tutto il mondo.

I “trampoli” Versace

Si guadagnano 15,5 cm di altezza con queste ricercate décolleté in raso, con cinturino alla caviglia decorato da cristalli. Com’è facilmente intuibile dalla medaglietta della Medusa, sono uno degli ultimi successi Versace, disponibili in nero, giallo, fucsia e rosso. Il dislivello per il piede non è così estremo, grazie al platform frontale di 6,5 cm. Belle e costose: sono in vendita a 1.090 euro. Ma non passano certo inosservate…

Ai piedi di Bella, Kaia e… Ambra

Le prime ad indossarle sono state ovviamente Bella Hadid e Vittoria Ceretti: le scarpe hanno debuttato in passerella, nella passata fashion week, ai loro piedi. Poi sono passate a molte loro colleghe, da Kaia Gerber a Natasha Poly.

Dopo l’estate, eccole presenti nelle scarpiere di molte vip e influencer. Ambra Angiolini le ha sfoggiate all’Arena di Verona durante il concerto di Marco Masini, Chiara Ferragni ne ha ricevuto alcune paia, regalo di Donatella Versace.

Il “testimone” de Le Iene? Le scarpe rosse

Pare che siano proprio i “trampoli” Versace il segno distintivo che passerà di conduttrice in conduttrice, in questa edizione de Le Iene. Elodie le ha indossate durante la prima puntata e le ha lasciate simbolicamente alla collega successiva, Rocio Munoz Morales (approfondisci QUI). Lei, a sua volta, se l’è allacciate dando il via alla seconda puntata.

E non dimentichiamo che le scarpe rosse ai loro piedi, così vistose e protagoniste, sono anche il simbolo della lotta contro la violenza sulle donne: un messaggio non verbale, ma fortissimo.

Le indossa pure Fedez

L’aneddoto più curioso legato a queste particolari e altissime scarpe è avvenuto grazie a Fedez. Il cantante, in fatto di calzature, non è secondo a nessuno, e nella sua scarpiera trovano posto sneakers costosissime (ve ne abbiamo parlato QUI).

Per non sfigurare di fianco alla moglie che calzava le scarpe in questione per assistere alla sfilata Versace, ne ha provate un paio. Chiaramente le décolleté non erano della sua misura ma lui, per qualche secondo, è stato “all’altezza” di Chiara Ferragni. Giusto il tempo di un breve video social, alla fine del quale ha confessato ai follower: “Mi si stanno staccando le dita dei piedi!”

