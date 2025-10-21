Sneakers, stivali e ballerine: le scarpe di mezza stagione delle vip

E’ iniziato l’autunno, con le sue giornate grigie e le temperature altalenanti. Come mi vesto? E soprattutto, che scarpe metto? Sono domande che ci poniamo tutti quando arriva la mezza stagione, quel periodo dell’anno in cui il meteo è capriccioso e l’armadio sembra non avere mai la risposta giusta. Le vip ci vengono in soccorso, mostrando le loro scelte di stile accattivanti in fatto di calzature. Le opzioni non mancano e spaziano dalle sneakers più trendy agli stivali rock, passando per i tacchi vertiginosi. Ecco le scelte più cool delle vip: per affrontare questo periodo… con il piede giusto.

Vip con le sneakers

Per una passeggiata all’aria aperta non c’è nulla di più comodo delle sneakers. Ma non chiamatele solo ginniche, perché da svariati anni queste sono le calzature più cool che ci siano. Brand iconici, personalizzazioni esclusive, capsule in edizione limitata: il ventaglio di scelta è vastissimo e le star italiane lo sanno bene. Chiara Ferragni, regina indiscussa dello streetwear luxury, ha scelto le Nike Shox, che rappresentano la perfetta sintesi tra nostalgia e innovazione. Questa versione rivisitata dell’iconica calzatura dei primi anni 2000 mantiene le linee di design originali ma migliora il suo look, grazie ai dettagli in camoscio. Le molle sul tallone si fanno notare: le sfoggia simili anche Elodie.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Shoesdavip | Lookdavip (@shoesdavip)

Melissa Satta punta invece sui top brand, con le LV Trainer di Louis Vuitton in pelle bianca e beige. Un modello che unisce l’heritage della maison francese all’estetica sporty-chic tanto amata dalla showgirl. Una calzatura versatile che può accompagnare look casual senza rinunciare all’eleganza. Giorgia Palmas sceglie la strada dell’effetto vissuto con le Golden Goose. Quelle indossate dall’ex velina presentano delicati fiori disegnati a mano, che aggiungono un tocco femminile e romantico al look casual: perfette per passeggiare tra le vie di Roma con stile sbarazzino ma curato.

Scarpe con i tacchi

I tacchi alti sono da sempre sinonimo di femminilità ed eleganza. Allungano la silhouette, slanciando le gambe e conferendo sicurezza in chi li indossa. Non è un caso che molte vip li considerino una scelta irrinunciabile anche per la mezza stagione, quando le temperature permettono ancora di sfoggiare modelli aperti. Paola Di Benedetto mette in mostra le lunghe gambe, ma lo sguardo cade inevitabilmente sulle scarpe: bellissime e preziosissime, le Caterina di René Caovilla con fiocchi di cristalli degradé sanno elevare qualsiasi look, dal più semplice al più elaborato. Gioielli per i piedi, che rappresentano l’apice dell’artigianalità italiana.

Proposta pop dal sapore anni Cinquanta per Diletta Leotta, che si trasforma in una moderna pin-up con le pump nere a pois bianchi di Dolce&Gabbana. Il modello richiama l’estetica vintage tanto cara ai designer siciliani, con una silhouette classica e un pattern giocoso che strizza l’occhio al guardaroba delle dive del passato. Il dettaglio divertente? La borsa Miss Sicily in versione charm, applicata al centro della calzatura. Proposta da “sciura milanese” per Veronica Ferraro, elegante e composta con le slingback Viv Canard 55 in vernice lilla di Roger Vivier. Questo modello rappresenta l’essenza dello chic parigino reinterpretato in chiave contemporanea. Il tacco medio garantisce comfort senza rinunciare all’eleganza, mentre il materiale aggiunge una lucentezza inaspettata.

Stivali o ciabatte?

Come detto, con la mezza stagione non si sa mai come vestirsi. Le temperature oscillano, le previsioni del tempo sembrano sempre sbagliate e l’armadio si fa confuso. Anche le vip ogni tanto sono dubbiose, motivo per cui c’è chi sceglie le ciabatte, prolungando l’estate il più possibile, e chi calza già gli stivali, anticipando l’arrivo del freddo. Elena Barolo non si arrende alla fine del caldo e posa con jeans, canotta e un paio di ciabattine rasoterra Dior. All’estremo opposto troviamo Belen Rodriguez che, al parco con la figlia Luna Marì, sceglie i boots più cool delle ultime stagioni, quelli in pelle nera con borchie, fibbie e punta rinforzata di Miu Miu. Questi stivali sono diventati un vero e proprio cult, capaci di aggiungere carattere a qualsiasi outfit. Il mix di elementi rock li rende perfetti sia con i jeans che con abiti e gonne.

Tacco nascosto per Valentina Ferragni, casual ma cool con la proposta in pelle marrone di Elusive. Il marrone è il colore perfetto per questi mesi e si abbina facilmente a qualsiasi tonalità. Compromesso perfetto per Cristina Marino, con le ballerine Alaia. Rasoterra, dimostrano come si possa essere chic anche a quota zero. Minimal ma raffinatissime, con quel taglio particolare che le rende riconoscibili e desiderabili. Perfette per chi ha una vita dinamica ma non vuole rinunciare all’eleganza. Che tu preferisca lo stile sportivo delle sneakers, la sensualità senza tempo dei tacchi o la praticità degli stivali, le vip italiane mostrano proposte per tutti i gusti. Sbircia nella gallery e prendi spunto dalle scarpe vip.

Related Posts