Seduzione a bordo piscina, Dua Lipa in bikini offre scorci hot

Il pomeriggio in piscina con le amiche di Dua Lipa si trasforma in uno spettacolo ad alto tasso erotico sui social. La cantante si crogiola al sole facendosi fotografare a bordo vasca giocando la carta della seduzione. Con le sue pose maliziose rivela scorci di pelle bollente e si lascia ammirare da ogni lato con addosso uno striminzito microbikini crochet che accede le fantasie dei follower. I costumi all’uncinetto sono uno dei trend di stagione, ma provocanti come il suo ce ne sono davvero pochi.

Dua Lipa in bikini lascia poco all’immaginazione

Il bikini GCDS che indossa Dua Lipa copre giusto lo stretto indispensabile. I classici triangolini del reggiseno sono sostituiti da due cerchietti realizzati a crochet, uno rosa con una margherita e uno con una foglia di marijuana, tenuti insieme da due laccetti sottili. Sono grandi abbastanza da nascondere i capezzoli, ma la maggior parte del seno resta scoperta, in modo che il segno bianco lasciato dell’abbronzatura sia ben visibile. Lo slip è sgambatissimo, con un arcobaleno ricamato sul davanti (dietro c’è un cuore, ma lei non lo mostra).

Una mise da piscina sexy e giocosa, accessoriata con occhiali da sole dello stesso brand, che ha conquistato i follower. Prima hanno riempito Dua Lipa di cuori social, e poi sono corsi ad acquistare il costume che ci ha messo poco ad andare sold out.

Relax in piscina con le amiche e la “cognata” Bella Hadid

Di ritorno da un viaggio in Albania insieme ad Anwar Hadid, Dua Lipa si concede ancora qualche momento di relax. Con le amiche si scatena a bordo vasca, tra foto di gruppo e pose bollenti. Fa parte della sua cerchia anche Bella Hadid, la sorella del suo fidanzato, con la quale dimostra di avere un certo feeling. La top ha anche dedicato alla cantante una serie di post (con scatti di coppia provocanti) in occasione del suo 26esimo: “Grazie per tutto quello che sei, ti adoro”, ha scritto Bella. Bellissime e sexy le due si mettono in posa per i social, sfoggiando le loro curve mozzafiato. Uno spettacolo imperdibile, guardalo nella gallery…

