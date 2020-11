Seduzione o comfort? Il body mette d’accordo le vip

E' il capo must have dell'autunno, permette di non rinunciare alla comodità senza fare a meno di essere sexy

Ci sono quelle che puntano alla seduzione ad ogni costo. Ci sono le altre che, specialmente con i primi freddi, non riescono a rinunciare al comfort. E poi c’è chi vuole essere sexy ma non riesce a fare a meno di sentirsi comoda. Tutte loro hanno un nuovo alleato quest’autunno: il body, capo must have di stagione essenziale in ogni guardaroba. Le vip ne sono pazze e sui social sfoggiano le loro scelte di stile.

A metà strada tra lingerie e abbigliamento, il body ha conquistato proprio tutte. Elisabetta Canalis ne ha scelto uno Intimissimi in cachemire a manica lunga: caldo e morbido, ma reso intrigante dalla trasparenza. A tutto comfort anche Giulia De Lellis in Tezenis, che sceglie un modello rosa e lo abbina alle parigine grigie per un tocco ancora più piccante. Anche Justine Mattera cede alla tentazione: il suo è color ruggine e a collo alto, in perfetto mood autunnale.

Carolina Stramare gioca con il vedo non vedo: il suo body Maison Close scollato, sgambato e velato è più provocante che mai. L’ex gieffina Ambra Lombardo non è da meno, con un modello che tra pizzo e trasparenze lascia a bocca aperta. Invece Giulia Salemi con il capo basic, essenziale e pulito FP Couture mostra come si possa essere sexy anche senza osare troppo.

Come portare il body? Belen Rodriguez dà lezioni di stile con uno nero monospalla sotto il blazer bianco, Clizia Incorvaia indossa quello color carne direttamente sotto il cappotto. L’importante è ricordarsi sempre che si può essere delle vere sex bomb senza rinunciare alla comodità. Per ulteriori consigli da vip, guarda la gallery qui sotto…

Related Posts