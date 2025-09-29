Due abiti da sposa per Selena Gomez: i dettagli del sì con Benny Blanco

Il grande giorno è finalmente arrivato: Selena Gomez e Benny Blanco si sono sposati il 27 settembre 2025, in una cerimonia da sogno, che ha fatto battere i cuori dei fan di tutto il mondo. La pop star 32enne e il produttore musicale 37enne hanno coronato la loro love story con un matrimonio in California. Ovviamente, tutti gli occhi erano puntati sui look nuziali della sposa. Ecco i dettagli delle attesissime nozze.

Storia di un amore

Selena Gomez, icona della musica pop mondiale e attrice, e Benjamin Joseph Levin, meglio conosciuto come Benny Blanco, hanno iniziato a frequentarsi nel 2023. La loro relazione ha però radici profonde: Gomez ha rivelato in un’intervista che lei e Blanco, produttore musicale classe 1988, si sono conosciuti quando lei aveva 16 anni, anche se all’epoca non è successo nulla di romantico. L’artista è stata infatti legata a lungo a Justin Bieber. Da quando hanno svelato al mondo la loro liaison, i due hanno iniziato a comparire insieme pubblicamente sempre più spesso. Nel dicembre 2024 è arrivata la proposta di matrimonio: Benny ha donato a Selena uno splendido anello con diamante marquise. Il prezioso, con una pietra centrale stimata da i sei e gli otto carati, è stato creato da Abril Barret. Il valore si aggirerebbe intorno ai 200mila euro. Dopo il fidanzamento ufficiale, la coppia ha finalmente celebrato le nozze in grande stile.

Weekend nuziale

Il matrimonio di Selena Gomez e Benny Blanco si è svolto il 27 settembre 2025 a Santa Barbara, in California, in un luogo segreto, allestito appositamente per l’occasione. La cerimonia è stata organizzata con la massima riservatezza, tanto che secondo US Weekly, gli ospiti non hanno ricevuto in anticipo la location per l’evento e degli autobus-navetta hanno scortato famiglia e amici da e verso i loro hotel a cinque stelle, senza svelare dettagli. Tra gli invitati vip erano presenti Taylor Swift, Martin Short, Steve Martin e Paul Rudd. Non sono mancate star del calibro di Paris Hilton ed Ed Sheeran. La grande assente è stata Meryl Streep, co-protagonista insieme a Selena nella serie tv Only Murders in the Building. L’attrice è stata infatti immortalata alla Milano Fashion Week nei panni di Miranda Priestley: da Dolce&Gabbana sono andate in scena le riprese dell’atteso sequel de Il Diavolo veste Prada.

Il primo look nuziale

Per l’intima cerimonia, Selena Gomez ha scelto un look romantico. L’abito nuziale, realizzato su misura da Ralph Lauren, aveva una scollatura all’americana, adornata da delicati fiori di pizzo all’altezza del collo, che richiamavano il bouquet bianco. Il corpetto drappeggiato del vestito si apriva in una gonna a clessidra. Il modello lasciava la schiena scoperta. La cantante ha elevato ulteriormente il suo outfit nuziale con un paio di splendidi orecchini di diamanti Tiffany & Co. e con un bob con riga di lato, arricciato alle estremità. Il vestito si ispira allo stile classico della Gomez, che spesso si orienta verso lo stile Old Hollywood sui red carpet. Benny Blanco ha optato per un classico smoking con papillon, sempre del brand americano. Poco dopo il sì, Selena ha pubblicato una serie di foto dal sapore autentico. Due cuori bianchi e la data come didascalia del post. A stretto giro è arrivato il dolce commento di Blanco: “Mia moglie nella vita reale”.

Cambio d’abito per il ricevimento

Anche Benny Blanco ha condiviso delle foto dal matrimonio con Selena Gomez, scrivendo su Instagram “Ho sposato una vera principessa Disney”. Allo stesso tempo, il produttore ha anche svelato il secondo look nuziale della cantante. Allacciatura all’americana anche per questo wedding dress, sempre firmato Ralph Lauren. E’ però completamente diverso il tessuto, un tripudio di pizzi. In un selfie allo specchio, la Gomez è stupenda e felice mentre si rannicchia con il neo-marito sul divano. In un’altra immagine, Benny ha anche mostrato la classica fede nuziale in oro giallo. A catturare lo sguardo è stato però il polso di Blanco, adornato da un preziosissimo orologio tempestato di diamanti, con un braccialetto tennis abbinato. Un’atmosfera intima e romantica ha reso questo giorno indimenticabile per tutti gli invitati ma soprattutto per i due innamoratissimi sposi. Guarda tutte le foto del matrimonio nella gallery.

Related Posts