Serena Autieri, elegante sensualità in vacanza

Serena Autieri è una delle attrici e volti televisivi più noti e amati d’Italia. Senza ombra di dubbio è anche tra le più chic. La bellezza partenopea, che ha trascorso le vacanze al mare insieme alla famiglia, composta dal marito Enrico Griselli e dalla figlia Giulia Tosca, trasforma ogni occasione in una passerella fashion.

Che sia per una gita in barca, una passeggiata in pineta o un po’ di relax a casa, Serena Autieri ha sempre e comunque classe da vendere. Il volto al naturale con gli occhi verdi che brillano tra le infinite lentiggini, un fisico perfetto e un sorriso che ammalia, il tutto unito a capi delicati, femminili ma mai volgari.

Per quanto riguarda i costumi Serena Autieri predilige i modelli sensuali di Flavia Padovan e i divertenti fiori di La Reveche. Sul fattore abbigliamento invece sembra avere una passione per le fantasie di Laura Biagiotti. Al di là dei brand, il punto in comune di ogni outfit è sempre e comunque l’eleganza senza fine.

LEGGI ANCHE

>>>I dieci bikini che hanno fatto la storia del cinema<<<

>>>Il costume delle vip ha il colore del mare<<<