Serena Williams brilla allo Us Open con 400 diamanti sulle sneakers

Lasciate a Serena Williams l’arte di un’ingresso trionfale eseguito alla perfezione. La tennista è scesa in campo allo Us Open con un outfit che ha catalizzato tutta l’attenzione. Non che ce ne fosse bisogno, lei è la più forte di tutti i tempi in questo sport. Ma anche l’occhio vuole la sua parte e in fatto di outfit sportivi Serena non è seconda a nessuno.

Tifano tutti per Serena

Siamo a Flushing Meadows, nel tempio del tennis a stelle e strisce. Serena Williams deve giocare la sua prima partita dell’edizione 2022 del torneo del Grand Slam. Quest’anno il tradizionale appuntamento di fine estate ha però per la Williams un sapore particolare, potrebbe infatti rappresentare il suo addio alla disciplina che l’ha resa una leggenda. Ma non al primo turno, dove Serena ha battuto in due set Danka Kovinic. E per il futuro, chissà. La 40enne resta vaga, “perché non si sa mai”, come lei stessa ha dichiarato. Davanti a un pubblico in visibilio, tra cui ospiti illustrissimi come Anna Wintour e Bill Clinton, Serena ha dato spettacolo.

Brillante come una stella

Con i suoi look fuori dal comune, i brillantini, le trasparenze, le balze e i gioielli, Serena Williams ha rivoluzionato il mondo del tennis (ricordi la tuta che diede scandalo? ECCOLA). Potentissima e bellissima, ha ispirato milioni di giovani, incoraggiandoli a esprimersi liberamente, senza vincoli e senza vergogna. Per quello che poteva essere il suo gran finale (ma, come già detto, è ancora in gara) la sportiva ha sfoggiato un outfit indimenticabile, creato in collaborazione con il team Nike. Serena è entrata in campo con una gonna lunga dai riflessi argento, abbinata a una felpa con la zip dallo stesso effetto. Sotto, la Williams indossava un completo total black caratterizzato da un gonnellino a balze in tessuto impalpabile, impreziosito da una cascata di cristalli che ricordavano un cielo stellato. Sul campo pareva una fatina che danzava.

Le scarpe d’oro

Come se non bastasse, anche le scarpe erano assolutamente degne di nota. Le sue Nike Court Flare 2 sono state personalizzate con le sue iniziali, uno swoosh (il notissimo “baffo” del brand) di brillanti e soprattutto con due targhette, applicate sui lacci, che riportavano la scritta “Queen Mama”. I preziosi, in oro massiccio e arricchiti con 400 diamanti applicati a mano, sono stati realizzati in collaborazione con Serena Williams Jewerly.

Mamma e figlia: stesso look

In prima fila a fare il tifo per la sua “queen mama” c’era Alexis Olympia, 4 anni, che Serena Williams ha avuto dal marito Alexis Ohanian. Se l’imprenditore ci ha tenuto a ribadire al mondo come la moglie fosse la GOAT (greatest of all time, la più grande di tutti i tempi) del tennis femminile, facendo applicare l’acronimo sulla felpa, la bimba ha indossato un outfit identico a quello della mamma. La piccola ha anche sfoggiato la stessa pettinatura con treccine e perline che Serena portava nel 1999, in occasione della sua prima vittoria allo Us Open. 23 anni dopo la Williams brilla ancora come una stella. Letteralmente. Guardala nella gallery.

