Sexy, chic e super lusso: i look da copiare di Cristina Buccino

Cristina Buccino, classe 1985, ha stupendi occhi castani, labbra carnose e curve travolgenti. Si è fatta conoscere in tv grazie a programmi come l‘Isola Dei Famosi e L’Eredità, poi è sbarcata su Instagram dove ha conquistato 2,5 milioni di follower. Con le sorelle Donatella e Maria Teresa ha recentemente lanciato MCD Beauty Life, una linea di prodotti di bellezza che unisce benessere e glamour. La moda è la sua grande passione, e infatti sulla sua pagina social sfoggia, uno dietro l’altro, outfit strepitosi. Attenta alle tendenze, elegante e sensualissima, con i suoi post dà lezioni di stile a tutti i suoi follower.

Un’esplosione di sex appeal

A Cristina Buccino piace provocare e sa bene come farlo, dosando con sapienza il suo naturale sex appeal. Propone sempre mise ricercate, studiate per mettere in risalto con grazia il suo copro strepitoso. Valorizza il décolleté esplosivo con scollature abissali, come quella del coat dress Chanel. Fascia le curve in Jacquemus, oppure scopre le gambe toniche e perfette in minidress Dsquared2. Gli scatti in lingerie sono rari, e quando si spoglia davanti all’obiettivo preferisce l’intimo maschile Calvin Klein per un risultato ancora più intrigante.

Accessori esclusivi

Attenta ad ogni dettaglio, Cristina Buccino si concede accessori costosi per completare i suoi outfit. Dai cerchietti alle cinture, passando per cappelli e occhiali da sole, punta sempre e solo sui top brand. Per le scarpe è meno esigente e sfoggia con la stessa disinvoltura eleganti pump Christian Louboutin o grintosi stivali Zara.

Ma il suo grande amore sono le borse e in quel caso non fa sconti: le uniche ammesse sono quelle di lusso. Quelle che sfoggia nei suoi post sono tutte di marchi prestigiosi. Le sue preferite sono quelle Bottega Veneta, con le quali dona un tocco ricercato anche ai look più casual.

Eleganti e seducenti, chic e provocanti, i look di Cristina Buccino non passano inosservati e ogni volta centrano il bersaglio. Guarda i migliori nella nostra gallery…

