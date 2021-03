Sexy da brividi, le vip in costume sulla neve

D’estate sotto il solleone e con i piedi sul bagnasciuga, sono brave tutte a mettersi in costume. Ma è chi lo fa in inverno con le temperature sotto lo zero, posando mezza nuda sulla neve, che ha davvero coraggio da vendere. Sembra follia? E invece no, per uno scatto social le vip sono pronte a questo e altro. Con le curve in mostra nonostante il freddo fanno salire la temperatura e ai follower regalano brividi bollenti.

Costume e piumino, accoppiata vincente

In costume intero nero sul balcone della sua dimora parigina, Wanda Nara sembra essere in spiaggia. Se non fosse per i doposci Luis Vuitton e il piumino Nike (e la neve sullo sfondo), quella che pubblica su Instagram sembrerebbe una foto scattata in piena estate. Bella e temeraria, si crogiola languida sotto i pallidi raggi e scrive a commento: “Parigi -6, ma il sole mi trova sempre”.

Vanessa Hudgens apre il piumino, a mostrare un costume nero dalla scollatura vertiginosa che le scopre il décolleté. I piedi però li tiene al caldo nei Moon Boot verde acido. Anche Sabrina Salerno si regala una “crioterapia naturale”, come lei stessa la definisce. Fisico esplosivo in bikini Malì beachwear in bella mostra, si copre solo con un giaccone rosso. Farà pur freddo, ma se questi sono i risultati forse vale la pena seguire il suo esempio…

Le più temerarie

Ma è quando il gioco si fa duro, che si riconoscono le vere fuoriclasse. E così Aida Yespica rinuncia al cappotto e posa tra la neve solo con body Chanel e scarponi. Federica Pellegrini rilancia, e resta addirittura a piedi nudi sul prato imbiancato. Solo un costume Jaked nero copre le sue grazie.

Chi davvero non teme rivali però è Naomi Watts: non solo sfida il freddo mezza nuda, ma nella neve ci si butta a capofitto. Guardale tutte nella gallery…

