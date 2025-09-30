La sensualità alla corte di Saint Laurent: da Madonna a Hailey Bieber

Dopo New York, Londra e Milano, è giunto finalmente il momento della Paris Fashion Week. L’ultima tappa del fashion month si conclude come da tradizione nella Ville Lumière, dove la magia della moda raggiunge il suo apice. Nel giorno di debutto, l’appuntamento fisso è sempre la sfilata di Saint Laurent. Mix perfetto di audacia, seduzione ed eleganza, lo show ha visto sfilare in passerella tante top model, nei loro outfit unici. Ma è nel front row che è andata in scena una vera e propria sfida di look tra star: ecco chi c’era e cosa hanno indossato le ospiti d’eccezione.

Madonna e Lourdes: mamma e figlia… al bacio

Madonna e Lourdes Leon hanno lasciato il segno alla Paris Fashion Week, presenziando alla sfilata Saint Laurent. Ensemble total black coordinati per il duo mamma-figlia. La regina del pop, 67 anni, ha indossato un look accattivane: una camicia di pelle nera con cintura, caratterizzata da bottoni e maniche lunghe, era abbinata a una gonna trasparente in tulle che lasciava intravedere collant velati. Un outfit che giocava magistralmente con il concetto di sensualità, perfettamente in linea con l’estetica del brand. A completare la mise, occhiali da sole neri, due catene tempestate di diamanti al collo, una stola di pelliccia e décolleté a punta in vernice nera lucida.

Lourdes, habitué agli show della maison, ha optato per una proposta più minimalista ma altrettanto d’impatto. Un abito nero midi scendeva elegantemente sul corpo, esaltando la sua silhouette. Entrambe portavano i capelli con riga centrale e morbide onde sulle spalle. Il momento più dolce della serata è arrivato quando le due hanno posato insieme per i fotografi. La giovane ha lanciato un bacio alla madre, che è stata al gioco. Con la cantante c’era anche il fidanzato Akeem Morris, 28 anni.

Top storiche: le leggende nel front row

Il parterre della sfilata Saint Laurent ha visto sedute in prima fila alcune delle donne che hanno contribuito a coniare il termine stesso di “top model” negli anni Novanta: dalla passerella al front row. Dopo tanto tempo, loro si confermano ancora oggi assolutamente inarrivabili. Carla Bruni ha fatto il suo ingresso con un abito color senape in seta fluida, abbinato a una pelliccia marrone che aggiungeva un tocco di lusso. L’ex première dame francese ha posato con fierezza davanti ai fotografi, dimostrando di possedere ancora quel carisma che l’ha resa una delle modelle più richieste di sempre.

Linda Evangelista ha invece optato per un completo sartoriale dalla silhouette mannish, che ha sapientemente bilanciato con elementi femminili. A smorzare il mood maschile ci ha pensato un coprispalla piumato, che aggiungeva volume e morbidezza all’ensemble. Eva Herzigova ha abbracciato le tonalità autunnali, posando davanti alla Tour Eiffel con un outfit che celebrava i colori caldi della stagione. Kate Moss, da sempre sinonimo di malizia effortless, ha scelto la strada della provocazione con un blazer dress portato sulla pelle nuda. Lo scollo a V profondo e gli immancabili occhiali da sole hanno completato un look super sexy che solo lei può permettersi di indossare con tale disinvoltura.

Le nepo baby conquistano Saint Laurent

Le super top degli anni Novanta non sono state le uniche protagoniste della serata. Alla sfilata Saint Laurent hanno trovato spazio in prima fila anche una serie di nuove modelle richiestissime dai brand più importanti. Il punto in comune? Sono tutte figlie d’arte, appartenenti a quella categoria che negli ultimi anni viene definita nepo baby. Il termine, molto in voga, indica i giovani talenti che portano cognomi illustri. Lila Moss, figlia della già citata Kate, ha seguito le orme materne scegliendo il total black. Per la top però la scelta è caduta su pantaloni fluidi abbinati a una camicia di seta.

Amelia Gray Hamlin (ricordate di chi è figlia?) ha trovato il modo di farsi notare con un abito bordeaux in pizzo che non lasciava quasi nulla all’immaginazione. Il vestito svelava infatti i capezzoli e gli slip color carne, in un gioco di trasparenze che ha fatto impazzire i fotografi. Hailey Bieber ha invece optato per un mix eclettico di stili che ha funzionato alla perfezione. La 28enne ha abbinato una giacca crop sportiva a collant impalpabili, sandali in raso con tacco e micro culotte gialle in pizzo. Un insieme apparentemente dissonante che è però risultato contemporaneo e fashion forward. Iris Law ha confermato la sua predilezione per le mise provocanti sfoggiando uno slip dress effetto camicia da notte. Il colore del tessuto si abbinava ai suoi famosi occhi di ghiaccio.

Attrici e cantanti: quando Hollywood incontra la musica

In tema di nepo baby, allo show YSL non poteva mancare Zoe Kravitz. L’attrice ha scelto un bomber tecnico beige abbinato a una sottoveste in seta gialla, sporty-chic e femminilità. Il famoso papà Lenny Kravitz ha organizzato un party esclusivo nel suo appartamento parigino dopo la sfilata, evento a cui hanno partecipato molti degli ospiti dello show. Un’altra attrice di peso ha presenziato al défilé: Renée Zellweger. La protagonista di Bridget Jones ha optato per un tuxedo nero dal volume ampio abbinato a una maglia sheer: molto elegante. Passiamo ora alle cantanti che hanno illuminato il front row con la loro presenza.

Rosé, membro delle Blackpink e star K-pop di fama mondiale, ha incantato con un babydoll azzurro caratterizzato da un lungo strascico, abbinato a sandali in tonalità coordinate. I capelli biondi raccolti in una coda alta hanno completato l’ensemble. Reduce dal matrimonio in Italia, Charli XCX è volata a Parigi per non perdere la fashion week. La star britannica ha composto il suo outfit con shorts in seta lucida abbinati a un k-way: un contrasto interessante tra tessuti preziosi e materiali sportivi. Un front row da sogno: guarda nella gallery tutte le star da Saint Laurent.

