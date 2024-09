Trasparenze estreme nel parterre di Saint Laurent: da Carla Bruni e Kate Moss

Luci soffuse, specchi che creano riflessi maliziosi, musiche languide, modelle sensuali sul catwalk: inutile negarlo, quella di Saint Laurent è la sfilata più sexy che ci sia. Il défilé della maison francese inaugura tradizionalmente la Paris Fashion Week. Alla presentazione della collezione per la spring-summer 2025, disegnata da Anthony Vaccarello, si sono presentate una miriade di star da mezzo mondo. I look? Uno più bollente dell’altro.

Le super top

Sono tante le star amiche del visionario stilista Anthony Vaccarello: stagione dopo stagione, le famose non mancano mai alle sfilate Saint Laurent e tutte vestono le creazioni del marchio. In questa edizione si sono viste una miriade di modelle. Niente passerella per loro, che sono comodamente sedute in prima fila. Abituate a vestire abiti e accessori esclusivi, hanno messo in mostra i loro look con maestria. Mostarda e marrone per la biondissima Iris Law, con uno scollo a V profondissimo. Seta impalpabile per il lungo abito di Abbey Lee Kershaw: gipsy e provocante. Lascia davvero pochissimo all’immaginazione l’americana Amelia Gray. Sfumature di grigio per Bruna Marquezine e outfit da diva d’altri tempi, con tanto di eco-fur bianco, per Jasmine Tookes. Lila Grace Moss opta per un long dress di pizzo nero. Total black anche per mamma Kate Moss, icona senza tempo. In tema di super modelle anni Novanta ecco Linda Evangelista, che preferisce però una comoda felpa con logo.

Carla Bruni ruba lo show

Tra tutte le top model che oltre trent’anni fa hanno contribuito a coniare questo termine, a casa nostra la più chiacchierata è da sempre Carla Bruni. La modella italiana, ex première dame, non si perde una sfilata Saint Laurent. “Paris Fashion Week is always a good idea” ha scritto su Instagram, nel postare un video dove mette in mostra l’outfit scelto per l’occasione: per lei un pellicciotto sintetico e un minidress beige e verde oliva che svela gli slip. Un contenuto autoironico, dove lei stessa ammette di non essere abilissima nel copiare i famosi fitcheck social delle giovanissime influencer, che nasconde però anche un messaggio profondo. A fare da colonna sonora c’è infatti Bandiera, il brano di Giulia Mei che vuole essere un canto di libertà contro le ingiustizie e le violenze subite dalle donne. Un inno all’emancipazione, con la preghiera di poter essere davvero libere.

Le attrici sono audaci

Non solo modelle in prima fila alla sfilata Saint Laurent, nel corso della Paris Fashion Week: ci sono anche uno stuolo di attrici, dalle star hollywoodiane alle protagoniste del cinema italiano. Gwyneth Paltrow opta per una mise elegantissima, con una pant-suit dark grey: tra tante proposte hot, la sua scelta è in controtendenza. Tra i pizzi neri dell’abitino sfoggiato da Zoe Kravitz si intravedono i capezzoli. Focus sulle gambe per Isabella Ferrari, chic nel coat-dress nero, stretto in vita da una cintura. Audacia per Alice Pagani: il top, trasparentissimo, è in tinta con i suoi occhi penetranti. Nel vestito blu notte, alquanto sheer, Philippine Leroy-Beaulieu, la Sylvie di Emily in Paris, conferma il suo stile unico anche fuori dal set. Uno show che fa palpitare i cuori: guarda tutte le foto nella gallery.

