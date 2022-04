Shaila Gatta in bikini, cartoline sexy dalle vacanze a Tenerife

La ex velina posa in costume sfoggiando cosce toniche, addominali scolpiti e un lato B perfetto

MORSO DELLA VIPERA Un voto al colore Per tutte le tasche Come lo indossa Pericolosamente sexy 8.75 IL NOSTRO GIUDIZIO

Le cartoline social che Shaila Gatta invia ai follower da Tenerife sono uno spettacolo. La ex velina si gode qualche giorno di vacanza con un’amica e ne approfitta per qualche scatto social in costume. Sfoggia il fisico tonico e i bikini sexy e i fan restano abbagliati da tanto splendore.

Shaila Gatta, una velina da record

Nata ad Aversa nel 1996 e fidanzata con il calciatore Leonardo Blanchard, Shaila Gatta si è fatta conoscere e amare in veste di velina dal pubblico di “Striscia la Notizia”. Dal 2017 al 2021 (oltre a qualche incursione nel 2022) ha ballato sul bancone del Tg satirico insieme a Mikaela Neaze Silva, stabilendo un record di presenze nel ruolo. Ora che l’avventura è finita, resta seguitissima sui social. Migliaia di follower la amano per la sua ironia e solarità, ma anche per quel fisico atletico e scolpito che non esita a mettere in mostra.

Bikini seducenti e addominali scolpiti

Come anche altri vip hanno scelto di fare, Shaila Gatta si è regalata un’anteprima d’estate ed è scappata al caldo. Da Tenerife, ha condiviso scorci provocanti delle sue vacanze. Pose in riva al mare o a bordo piscina, attimi rubati al relax o pose da modella: sempre perfetta e affascinante. I bikini Attitude Swimwear che indossa le stanno d’incanto, con gli slip sgambati che esaltano le cosce e i reggiseni che enfatizzano il décolleté. Il suo corpo muscoloso, gli addominali scolpiti e il lato B tonico sono una vera gioia per gli occhi.

L’allenamento che dà frutti

#FitnessMotivation #Abs #SixPack scrive Shaila Gatta tra gli hashtag delle foto al mare. Un piccolo promemoria per i follower, che la seguono sempre nei suoi tutorial di workout. Per un fisico come il suo sono necessari costanza e impegno nell’alimentazione e nell’allenamento, come lei non si stanca di ripetere sui social. Il sacrificio è tanto, ma poi vuoi mettere la soddisfazione di sfoggiare un corpo così al mare?

Related Posts