Sharon Stone in topless celebra la sua… imperfezione

MORSO DELLA VIPERA Pericolosamente sexy Come lo indossa Non per tutte Un voto al colore 9 IL NOSTRO GIUDIZIO

Sharon Stone spiazza i follower con uno scatto in costume. La star, che ha fatto sognare milioni di fan con i suoi film, si mostra in topless con sincerità e sicurezza. La sua, stavolta, non è una lezione di sensualità, ma di bodyloving.

Sharon Stone, sex symbol dal ’92

L’ultima apparizione pubblica di Sharon Stone è stata a Siracusa, in occasione delle sfilate di alta moda Dolce&Gabbana (e in quell’occasione ha sempre sfoggiato i pantaloni!).

Una carriera costellata di successo, che non ha certo bisogno di presentazioni. Sono passati 30anni dalla celebre scena dell’accavallamento di gambe di Basic Insinct che l’ha incoronata sex symbol. Ed eccola qui, solare e bellissima, con addosso solo il sotto del costume loeopardato. La foto è scattata dal basso, il seno nudo è ben visibile sotto l’asciugamano. Ma non è il focus della foto.

Lezioni di vita

A 64 anni Sharon Stone è una bellissima signora che ha accumulato esperienza. La diva ha raccontato spesso le proprie esperienze ed emozioni, senza nascondere le personali tragedie. Dagli aborti al tumore rimosso, dalla chirurgia estetica ai lutti familiari: lezioni di vita che hanno reso l’attrice più consapevole e grata alla vita.

La caption del post è chiarissima: “Gratefully Imperfect on a Perfect Day”. Sono grata di essere imperfetta, in questo giorno perfetto.

Consapevolezza e gratitudine

Perfect Day è probabilmente la citazione della celebre canzone di Lou Reed, che narra la bellezza delle cose semplici se fatte con la persona che si ama. Dimenticare i problemi quotidiani, godere della normalità, celebrando l’amore. E’ questo che la foto mostra.

Le imperfezioni cui Sharon Stone fa riferimento sono le conseguenze inevitabili del fisico che invecchia. Le macchie sulle gambe o piuttosto la necessità di portare gli occhiali da vista? Qualunque cosa sia, l’attrice ne è grata. Nell’era dei filtri Instagram e delle foto ritoccate, il suo topless è uno spiraglio di concretezza che fa riflettere.

Related Posts