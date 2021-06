Sharon Stone ricrea la scena bollente di “Basic Instinct”

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa Idea regalo Per tutte le tasche 8.75 IL NOSTRO GIUDIZIO

Happy summer. E’ questo, “buona estate”, l’augurio che Sharon Stone fa ai suoi 2.6 milioni di follower. Ma, si sa, Instagram è un social fotografico ed è proprio sull’immagine della star a corredo della frase che si concentrano tutti gli sguardi: la Stone sorride, mostrando il corpo in un bikini giallo. A 63 anni l’attrice infatti vanta ancora un fisico da urlo. Merito del duro allenamento durante la quarantena, per sua stessa ammissione. “Faccio trenta squat al giorno e sollevo palloni da tre chili che sembrano piombo, davanti alla tv”, aveva dichiarato al Telegraph, aggiungendo che la bellezza fisica conta e troppo spesso ce ne si rende conto solo quando questa inizia a svanire.

Bella e ironica

Sharon Stone non ci pensa neanche a sfiorire, lavora sul corpo e sulla mente e i risultati si vedono. Sempre bellissima, l’attrice è anche molto divertente. Sui social è un vulcano e condivide attimi della sua quotidianità: le giornate con i cani, le passeggiate, l’impegno sociale e i momenti clou della sua carriera. E’ proprio grazie alla sua autoironia che la Stone ha anche ricreato con simpatia uno dei momenti topici della sua vita professionale.

Tra maglietta e mutande

In posa nel salotto di casa Sharon Stone indossa felice e orgogliosa una tshirt di Huntees con stampato un disegno che riproduce la scena cult di Basic Instinct, il film del 1992 che l’ha resa un’icona. Chi non si ricordai infatti la diva che, nei panni della psicologa Catherine Tramell, accavalla le gambe durante un interrogatorio della polizia, rivelando l’assenza di biancheria intima?

Consapevole di quanto quella pellicola abbia significato per il suo successo, Sharon Stone ammicca all’obiettivo, reggendo tra le dita una finta sigaretta. Been there, done that, got the shirt, scrive Sharon come caption dello scatto, ricalcando un famoso detto anglosassone che si può tradurre con: “Già visto, già fatto, ho avuto la maglietta”. La maglietta sì ma nel film erano le mutande a mancare!

