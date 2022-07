Shopping d’estate, cosa c’è nei sacchetti (firmati) dei vip?

Potendo scegliere, chi non vorrebbe stare al mare, in montagna o in campagna invece che in una delle torride città italiane? Quando però si è costretti a rimanere tra palazzi e cemento per impegni di lavoro o motivi vari, tanto vale approfittarne per un po’ di shopping. Questa regola vale anche per i vip. Sono tanti i famosi paparazzati in queste afose settimane per le vie del lusso di Roma e Milano. Cosa c’è nei loro sacchetti?

Gli acquisti al maschile

Shopping di coppia per Gué Pequeno, in centro a Milano con la compagna Yusmari Ruano. Il cantante è stato paparazzato con un sacchetto di Dmag, outlet multibrand. Passeggiata in famiglia per il cestista Sergio Rodriguez Gomez, in giro per il capoluogo lombardo con la moglie e con il figlio, seduto comodo nel passeggino. Il presidente dell’Inter Steven Zhang non ha sacchetti in mano ma con quel look alla moda è difficile non notarlo. Per lui polo Moncler, pantaloni della tuta e una preziosa valigetta in pelle di Hermès: un vip sporty chic!

Cosa comprano le signore?

Passiamo agli acquisti al femminile. Bianca Atzei a Milano si è fatta accompagnare dalla sua cagnolina Mela. L’artista calzava un paio di comode ciabatte Birkenstock ma ha comprato… i tacchi alti (ECCO i dettagli). Total white sensuale per Adriana Volpe, splendida a Roma per le vie dello shopping. La conduttrice è stata immortalata con due sacchetti, uno di Tezenis e uno di Apple. Nuovo cellulare? Outfit sensuale per Tina Kunakey, che nella capitale compra nella storica boutique Schostal. Infine, le tre amiche Dayane Mello, Dana Saber e Soleil Sorge pensano poco alle compere e più… ai baci passionali. Sbirciale (insieme a tutti gli altri vip) nella gallery.

Related Posts