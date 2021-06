MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa Un voto al colore Per tutte le tasche 8 IL NOSTRO GIUDIZIO

Cosa fa Elodie, di bianco vestita, tra le strade del centro storico di Milano? La cantante è stata paparazzata mentre faceva shopping nel quadrilatero. Lo scopo della sua uscita sono due accessori costosissimi sui toni del lilla. Del resto la cantante è nota per il suo stile raffinato e, inutile negarlo, lussuoso.

Il look per lo shopping

In barba alla calura estiva, e con un outfit che non passa inosservato, Elodie ha percorso le strade del lusso già ben accessoriata. Tra le mani la cantante stringeva la borsa a secchiello Virtus di Versace. Ai piedi sabot in camoscio dal tacco alto chunky di Sergio Rossi: con fasce incrociate nella vivace tonalità carminio erano il focus di tutto il look, di ispirazione anni 70. Sulle unghie smalto giallo, occhiali da sole Blumarine, capelli raccolti in una lunga coda e mascherina, l’artista non passava di certo inosservata.

Dentro il negozio

Dopo un veloce sguardo alle vetrine, Elodie è entrata nella boutique di Roger Vivier, in via Sant’Andrea. I paparazzi non l’hanno mollata un secondo, fotografandola attraverso il vetro e davanti all’ingresso e lei si è mostrata visibilmente irritata. Dopo lo shopping, sacchetto rosso alla mano, è uscita dal negozio e si è infilata velocemente in un taxi.

Acquisti di lusso

Cosa ha acquistato? Elodie lo ha svelato sui social, mostrando nelle storie le sue prove all’interno del negozio. Un paio di delicati sandali lilla lace-up, decorati da fiorellini gioiello, del costo di 1.500 euro. Non solo: la cantante ha voluto abbinare alle scarpe una piccola pochette in raso, con fibbia in cristalli. Si tratta anche in questo caso di un acquisto costoso: la micro bag è in vendita a 1.200 euro. Che lusso!

