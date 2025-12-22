Shopping di lusso: ecco dove comprano i vip

L’atmosfera natalizia avvolge le vie dello shopping di Milano e Roma: con l’avvicinarsi delle feste i vip non perdono tempo. Nelle ultime settimane, numerosi personaggi famosi sono stati paparazzati mentre entrano ed escono dalle boutique più esclusive, carichi di sacchetti griffati. C’è chi si porta avanti con i regali per famiglia e amici, chi approfitta delle vetrine scintillanti per qualche acquisto personale e chi… deve anche fare i conti con outfit strategici per nascondere dolci segreti. Ecco chi ha fatto shopping e dove ha comprato.

Regali di lusso

Quando si tratta di fare regali, i vip non badano a spese e puntano dritti ai top brand del lusso. Federica Panicucci è stata avvistata a Milano con l’iconica shopper arancione di Louis Vuitton in bella vista, segno inequivocabile di un acquisto importante nella maison francese. La conduttrice, sempre impeccabile anche durante le sessioni di acquisti, ha sfoggiato un look raffinato e firmato. Cristina D’Avena, invece, ha scelto Dolce&Gabbana per le sue compere natalizie: la cantante è stata immortalata mentre passeggiava per le vie del centro. Anche Viviana Vizzini ha fatto tappa in una boutique esclusiva, quella di Aquazzura, brand celebre per le sue calzature sofisticate e femminili. Un regalo per sé o per qualcuno di speciale? Il mistero resta, ma la scelta è sicuramente di classe.

Tra beauty e orologi: shopping vip

Non solo moda e accessori: i vip sanno bene che il lusso passa anche attraverso la cura di sé e i dettagli preziosi. Melissa Satta è stata paparazzata a Milano mentre usciva dallo store Omega con un sacchetto rigorosamente no brand. Una scelta strategica per camuffare l’acquisto prezioso, visto che gli orologi svizzeri del celebre marchio sono tra i più ambiti e costosi sul mercato. L’ex velina sa come muoversi tra le boutique meneghine senza rinunciare a un pizzico di discrezione. Diletta Leotta, invece, ha optato per un tipo di shopping completamente diverso: beauty. La conduttrice è stata immortalata con la shopper del brand di prodotti skincare Biologique Recherche, famoso per i suoi trattamenti viso di altissima qualità. Un dettaglio interessante: Diletta indossava un outfit particolarmente strategico, con capi morbidi e sovradimensionati perfetti per nascondere il pancino. All’epoca dello scatto, infatti, non aveva ancora annunciato la seconda gravidanza.

Look da acquisti

Quando si tratta di vestirsi per una sessione di shopping in centro, ogni vip ha il suo stile. Malika Ayane, avvistata con il sacchetto Falconeri, ha scelto la via della discrezione: outfit nero e grigio, completato da un cappellino per passare il più inosservata possibile. Un tentativo di camuffarsi tra la folla, il fascino della cantante però rende difficile non riconoscerla. Anche Carmen Di Pietro ha optato per il total black, ma con un twist più appariscente: una tuta in velluto Juicy Couture che non passa certo inosservata, abbinata a un sacchetto di Elisabetta Franchi, portato con disinvoltura sulla spalla. Guarda nella gallery tutte le vip che fanno acquisti di lusso.