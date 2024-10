Shopping di cambio stagione, ecco dove comprano i vip

Profumi per Martina Colombari, dolci per Fabio Capello e low cost per Ilaria D'Amico

Cambiano le stagioni ma le star fanno sempre shopping. Milano, centro italiano (ma anche mondiale) della moda, raccoglie nel suo quadrilatero le boutique dei brand più esclusivi e costosi. In queste settimane a cavallo d’autunno, tra piogge insistenti e qualche pomeriggio di sole, i vip si fanno paparazzate a spasso per il centro con i sacchetti degli acquisti ben saldi in mano. Ecco dove comprano e… come si spostano per la città.

Bici, auto e…

La bicicletta con il grazioso cestino in vimini sarebbe perfetta per raccogliere lavanda in Provenza ma va benissimo anche per attraversale via Montenapoleone a Milano. Leggings color petrolio, felpa grigia con zip, sneakers Asics, occhiali da vista e capelli sciolti per Martina Colombari in sella alla sua due ruote. Sulle spalle è impossibile non notare l’inconica Flap di Chanel, in pelle nera. L’ex Miss Italia ha fatto acquisti nella boutique di profumi Zhor. Paolo Maldini è invece arrivato in centro con un amico, a bordo di un motorino. Look casual chic per l’ex milanista, con camicia azzurra e mocassini in camoscio beige. Le sue compere le ha fatte da Boss. Non passa invece inosservato Simba la Rue nel quadrilatero della moda. Borsello di Louis Vuitton in una mano e sacchetto di Goyard nell’altra. Dopo lo shopping, sale sulla sua Ferrari e si allontanata.

Spose e pancioni

Chi altro fa shopping in centro a Milano? C’è innanzitutto Carolina Stramare, che mette in mostra lo splendido pancione. Lei e il fidanzato, il calciatore Pietro Pellegri, saranno presto genitori. Crop top nero e jeans morbidi per la modella, a spasso con un amico. Total denim per Filippa Lagerback, con jeans scampanati e giacca lunga, mentre esce dallo store Chanel. Cappello animalier in testa, gilet sulla pelle nuda per stivali in pelle per Alice Sabatini, mentre porta a spasso il cagnolino e osserva le vetrine del lusso. Pochi giorni prima delle nozze con Gigi Buffon, Ilaria D’Amico è stata pizzicata nel quadrilatero della moda. Da Ralph Lauren curiosa nel reparto bambino: che fosse a casa di capi per il piccolo Leopoldo? Prima era passata da Zara, come si può notare dalla borsa di carta che si porta dietro.

Shopping di coppia

Da soli o in compagnia? Sono tanti i vip che optano per lo shopping di coppia a Milano. Chiacchiere per Fabio Capello e la moglie, Laura Ghisi. I due, comodi con le sneakers ai piedi, hanno fatto acquisti alla Rinascente e nella pasticceria Cova. Complicità per Michele Foresta, in arte Mago Forest, e signora, a passeggio per Via Montenapoleone. Guardano le vetrine con curiosità ma vanno via a mani vuote. La coppia più cool è quella formata da Kakà e Carolina Dias. L’ex calciatore tiene ben saldi due grossi sacchetti di Armani, mentre la modella si appoggia al suo braccio. La coppia, che sfoggia outfit super chic e che ha presenziato alla recente fashion week, trova anche il tempo per scambiarsi un bacio a favor di fotografo: bellissimi e innamorati. Guarda nella gallery i vip alle prese con gli acquisti.

