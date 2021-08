Lo shopping estivo dei vip italiani, tra saldi e negozi di giocattoli

Una settimana al mare, una capatina in montagna e via così fino a settembre. L’estate dei vip trascorre dolcemente, con mille attività. Quando passano di sfuggita nelle loro case abituali di città, principalmente a Milano, perché non dedicarsi un po’ allo shopping? In queste settimane poi ci sono anche i saldi! Sono molti i famosi paparazzati nei caldi pomeriggi meneghini mentre passeggiano per le vie del lusso. Ma dove comprano la star?

Taylor Mega non passa inosservata, mentre si dedica allo shopping insieme a un’amica. L’influencer ha optato per un mindress bianco abbinato ad accessori arancioni: le ciabatte Yeezy e la borsa Bottega Veneta catturano l’attenzione. Benedetta Parodi punta invece sui jeans verdi. La conduttrice ha accompagnato la figlia Matilde da Urban Outfitters. E’ in compagnia del figlio anche Federica Fontana. Mamma premurosa, il volto tv aiuta il figlio Noè a provare un paio di sneakers.

Shopping firmato anche per i calciatori. A Milano Radja Nainggolan parla al telefono mentre guarda le vetrine, a Miami Paulo Dybala fa spese da Dsquared2 insieme alla fidanzata. Gabriel Garko invece si dedica prima ai vestiti poi curiosa tra le coloratissime proposte dello store Lego. I più romantici sono Stefano Accordi e la moglie Bianca Vitali, casual e innamorati nel quadrilatero della moda. Sbircia gli acquisti da vip nella nostra gallery.

Related Posts