Ferragni, Satta, Marrone: le star fanno shopping firmato a Milano

I freddi meneghini non fermano la voglia di shopping delle star. Se nella città scendono le temperature, i cuori dei famosi si scaldano con l’acquisto di vestiti firmati e accessori di lusso. Inoltre, con il Natale in arrivo, questo è proprio il momento giusto per scegliere i doni. Sono tantissimi i vip paparazzati in queste settimane a spasso per il quadrilatero della moda. C’è chi preferisce uscire in incognito con un look discreto e chi si fa fotografare in allegria.

Colore nei look delle star

A meno di condivisioni social, non ci è dato sapere cosa comprino nello specifico i vip. Dagli scatti rubati però possiamo scoprire in quali boutique amino curiosare. Alcuni tornano a casa a mani vuote, altri passeggiano soddisfatti con i sacchetti dello shopping in mano. Ovviamente solo top brand per le star. Justine Mattera con un tailleur fucsia e i tacchi altissimi non passa inosservata: l’americana ha fatto razzie nelle boutique di Gucci e Salvatore Ferragamo. Colore anche per Filippa Lagerback, che mixa bordeaux e beige, mentre cammina tra i negozi del centro, accompagnata dal suo cagnolino.

Shopping di coppia e di famiglia

Shopping di famiglia per Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti, che scelgono Moschino per i loro acquisti. La ballerina e l’ex calciatore sono accompagnati dal figlio Gabriel. A causa dello sciopero dei taxi, i tre sono costretti a tornare a casa in metropolitana, con i loro sacchettoni al seguito. Melissa Satta e Marica Pellegrinelli comprano scarpe da Casadei. Gli uomini invece, da Lele Mora a Massimiliano Allegri, preferiscono farsi accompagnare dagli amici per le loro incursioni fashion. Ci sono poi i calciatori Edin Dzeko e Marco Verratti, che fanno compere d’amore insieme alle consorti. Sbircia nella gallery dove acquistano le star.

