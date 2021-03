Calciatori, attrici e influencer: le star fanno shopping firmato in centro

Con l’Italia a colori i negozi non essenziali aprono e chiudono alla velocità della luce. Quando le serrande sono alzate c’è però un’attività a cui i vip non riescono a rinunciare: lo shopping di lusso. Sono molti i famosi paparazzati in queste settimane a spasso per le vie della moda. Se alcuni si limitano a guardare le vetrine, altri tornano a casa con sacchetti pieni di articoli firmati.

Ferragni e De Lellis: shopping da influencer

Milano si conferma la capitale italiana del fashion e quasi tutte le star scelgono la città meneghina per i loro acquisti. A pochissimi giorni dal parto, Chiara Ferragni ha deciso di fare un po’ di shopping in Via Della Spiga. Casual con leggings e giacca di jeans (oltre a una preziosa e coloratissima Birkin di Hermès), la Blonde Salad si gode gli ultimi attimi di relax prima dell’arrivo della secondogenita. Sempre in tema di influencer, Giulia De Lellis porta i follower direttamente nel camerino di Uniqlo: dai maglioni ai completini sportivi prova un sacco di vestiti.

Dall’America a Milano

Ci ha pensato Irina Shayk a portare un po’ di glam internazionale in Lombardia. La modella, a Milano per la sfilata Versace, è stata immortalata in centro insieme a un’amica. Ancora truccata per lo show e completamente vestita con i capi del brand (mascherina inclusa) ha optato per acquisti di necessità, dirigendosi in farmacia. Cos’avrà comprato? Rientrata in Italia da Los Angeles anche Elisabetta Canalis si dedica allo shopping in compagnia.

Cosa comprano i calciatori?

C’è poi il capitolo calciatori. Sono molti gli sportivi che, quando non sono impegnati sul campo, trascorrono i pomeriggi a fare compere. E’ in solitaria Josip Ilicic, centrocampista dell’Atalanta, che sale a bordo del suo suv con un maxi sacchetto Dior. Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan, si fa accompagnare dalla fidanzata Alessia Elefante. Lei è sport-chic con un cappotto smanicato, il cappellino Burberry e la borsa di Chanel abbinata al piumino indossato dal suo cagnolino. Cosa comprano le star? Scoprilo nella nostra gallery.

