Shopping da vip, i famosi pizzicati in centro a Milano

Con l’arrivo della bella stagione, Milano si trasforma in una passerella a cielo aperto. Le giornate di sole invitano i volti noti dello spettacolo, della moda e dei social a concedersi passeggiate tra le vie del centro. Complice il clima caldo e le vetrine scintillanti del quadrilatero della moda, tanti vip sono stati paparazzati mentre facevano shopping tra via Montenapoleone e via della Spiga. Abiti griffati, accessori di tendenza e baby bump in bella vista: ecco chi sono le celebrità avvistate di recente e dove hanno fatto acquisti.

Shopping vip col pancione

La gravidanza non ferma la voglia di moda delle vip. Cecilia Rodriguez e Giulia De Lellis, entrambe in attesa di una bambina, sono state fotografate nei giorni scorsi durante un tour fashion nel quadrilatero milanese. Cecilia ha attirato l’attenzione con un abito midi a righe aderente che sottolineava il pancione, abbinato a tacchi a spillo e borsa in vernice. La modella argentina ha passeggiato con disinvoltura tra le viette del centro, dimostrando che anche in gravidanza si può essere glamour. Giulia, influencer da milioni di follower, ha optato invece per un look casual-chic: jeans baggy, blazer over dal taglio maschile e una mini bag Chanel in denim, perfetta per la stagione. Capelli sciolti e occhiali da sole, la De Lellis ha confermato il suo status di trendsetter anche durante una semplice giornata di shopping.

Casual ma firmate per la passeggiata

Le vip lo sanno bene: comfort e stile non sono in antitesi. Chiara Ferragni è stata avvistata in centro per una sessione di shopping con un look rilassato ma curatissimo. Ha indossato jeans chiari, una camicia gialla a righe annodata in vita, mocassini marroni Miu Miu e una preziosa Mini Kelly di Hermès beige: un mix perfetto tra praticità e lusso. Sophie Codegoni ha sfoggiato un look semplice ma d’impatto: camperos al polpaccio, shorts bianchi, canotta basic e blazer leggero. Fotografata durante un pranzo in centro con un’amica, l’ex gieffina ha dimostrato come ogni occasione può essere quella giusta per esprimere il proprio stile. Melissa Satta ha puntato su uno stile sporty-chic: giacca in denim, ciclisti Puma, sneakers Nike x Sacai e borsa Fendi. L’ex velina ha camminato con passo deciso, con un outfit perfetto per muoversi tra una boutique e l’altra senza rinunciare a un tocco glam.

All’insegna dell’eleganza

Ci sono vip che non rinunciano mai a un tocco di eleganza, nemmeno per un pomeriggio di shopping. Michelle Hunziker è stata paparazzata all’interno della boutique Giorgio Armani, dove ha provato diversi capi. Per l’occasione ha scelto un completo in tonalità neutre: pantaloni ampi al polpaccio, pumps coordinate e una giacca in camoscio ton sur ton. Un ensemble sofisticato e primaverile, che valorizzava la sua figura statuaria. Antonella Fiordelisi ha invece puntato su un look più audace ma pur sempre chic: minidress gessato abbinato a una camicia in seta bianca, perfetto per un pomeriggio tra le vie del lusso. È stata vista nella boutique di Zhor, dove ha acquistato profumi esclusivi. Chiara Scelsi, modella e volto noto delle passerelle internazionali, ha optato per un set in lino beige e ha completato la mise con un mini secchiello Gucci. Anche lei è stata avvistata in centro, all’uscita dello store Longchamp, con busta sulla spalla e sorriso rilassato. Milano si conferma capitale della moda non solo durante le fashion week, ma anche nella quotidianità: guarda nella gallery le vip che fanno compere.

