Smutniak, Palmas, Mega, Sandler: i vip fanno shopping a Milano

La bella stagione fa venire voglia di lunghe passeggiate e di… shopping. Con le giornate più lunghe e le temperature miti, i vip si concedono due passi in centro a Milano. I famosi chiacchierano, curiosano tra le vetrine e qualcuno fa anche acquisti. Ecco chi si aggira nel quadrilatero della moda, dove compra e come si abbiglia.

Dove fanno shopping i vip?

Via Monte Napoleone, via Della Spiga, via Manzoni e Corso Venezia: è questo il quadrilatero della moda di Milano, rinomano in tutto il mondo. Dai palazzi storici spuntano le insegne delle boutique del lusso. Sui marciapiedi passeggiano uomini d’affari, “sciure” milanesi, giovani fashioniste e tanti vip. Kasia Smutniak è super chic con un completo-pantaloni blu scuro, abbinato a una borsa Loro Piana. L’attrice è entrata nello store di Jil Sander ma ne è uscita a mani vuote. Ainett Stephens, wild con il pigiama a stampa zebre di Olivia Von Halle, passeggia per il centro con un sacchetto di Chanel: cos’avrà comprato? Filippo Magnini e Giorgia Palmas sorridono felici ai paparazzi. Il nuotatore tiene in mano una bag di Zara: il loro è uno shopping… al bacio.

I look da acquisti

Come ci si veste per fare acquisti nelle boutique del lusso? C’è chi è casual e chi predilige look ricercati. Sfera Ebbasta passeggia per le vie della moda insieme al figlio Gabriel, nato dall’amore con Angelina Lacour. Il rapper ha optato per camicia a quadri, shorts beige, sneakers Saucony e un cappellino New Era con il logo dei Raiders, squadra di football di Las Vegas. Registro completamente diverso per Taylor Mega, elegantemente sexy. A spasso con un amico, l’influencer ha sfoggiato un minidress bianco che fasciava le forme, con stivali cuissard in tonalità. E’ impossibile non notare la strepitosa borsa Kelly di Hermès ben stretta in mano.

Gli americani a Milano

Cosa c’è di più bello dell’Italia? Per lavoro o per piacere, gli stranieri amano visitare il nostro paese. Gli americani poi non mancano mai, vip compresi. In Lombardia per le riprese di un film, Adam Sandler è stato pizzicato durante una passeggiata in centro a Milano con la moglie. Il suo look, composto da camicia hawaiana Kaipar, shorts Nike e sneakers Hoka, non passa in osservato. Del resto, per il suo stile unico è stato anche coniato un termine, Sandlercore. In città per la fashion week, Matt Bomer è un dandy d’altri tempi nella mise Giorgio Armani. Infine c’è James Harden, che passa da un negozio all’altro. Il cestista dell’Nba sfoggia un outfit comodo: spiccano le scarpe Adidas, che portano il suo nome. Il suo modello azzurro però non si trova in vendita, è riservato agli atleti che hanno partecipato a inizio giugno all’Eurocamp di Treviso. Guarda nella gallery lo shopping dei vip.

