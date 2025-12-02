Sienna Miller è incinta (e il vestito è trasparente)

Una camicia da notte trasparente e un pancione in bella vista. Sienna Miller ha scelto uno dei red carpet più importanti dell’anno, quello dei Fashion Awards, per annunciare al mondo la sua terza gravidanza. E lo ha fatto con il suo inconfondibile stile boho-chic, trasformando quello che poteva essere un semplice annuncio in un momento fashion destinato a rimanere nella memoria.

La notte della moda a Londra

I Fashion Awards 2025 si sono svolti il primo dicembre alla Royal Albert Hall di Londra. L’evento, organizzato dal British Fashion Council, è uno dei più prestigiosi appuntamenti del calendario della moda internazionale. La serata ha celebrato l’eccellenza della creatività britannica e globale, onorando stilisti, modelli e innovatori del settore. Jonathan Anderson si è aggiudicato il titolo di Designer of the Year per il terzo anno consecutivo, mentre Sarah Burton ha vinto il premio British Womenswear Designer of the Year. Tante le star sul tappeto rosso, da Lily Allen teatrale in Valentino a Rita Ora super sexy in Tom Ford.

Il pancione di Sienna Miller

Tra le star presenti alla cerimonia, Sienna Miller ha rubato la scena. L’attrice britannica si è presentata al fianco del compagno Oli Green con un evidente pancione. La gravidanza, rimasta segreta fino a quel momento, ha sorpreso tutti. Nessun annuncio ufficiale sui social, nessuna intervista preventiva: solo lei, il suo compagno e quella curva inconfondibile sotto il vestito bianco. Un modo discreto ma d’impatto per condividere la lieta notizia. Il sorriso raggiante e lo sguardo complice con Oli hanno fatto il resto, confermando che la coppia è pronta ad accogliere un nuovo piccolino in famiglia.

L’abito trasparente

Per l’occasione, Sienna Miller ha scelto un abito lungo in tulle bianco semitrasparente della collezione primavera-estate 2026 di Givenchy. Il vestito ricorda una sorta di camicia da notte couture. Le linee morbide e fluide accarezzavano delicatamente il pancione. Il tessuto vaporoso lasciava intravedere la silhouette, senza nascondere la dolce attesa. Un capo che incarnava perfettamente lo stile bohémien dell’attrice, quel mix di eleganza naturale e nonchalance che da sempre la contraddistingue. La decisione di celebrare la gravidanza con un abito che sottolineava le dolci forme materne è un fashion statement potente. Niente ventre nascosto o abiti strategici: solo pura, radiosa femminilità.

Minimalismo e naturalezza

Per completare il look, Sienna Miller ha optato per accessori rigorosamente Givenchy. I maxi orecchini chandelier in metallo brillante catturavano la luce ad ogni movimento, creando un contrasto sofisticato con la semplicità dell’abito. E poi il dettaglio più inaspettato: un paio di ciabatte di pelliccia bianca del brand francese. Una scelta che potrebbe sembrare azzardata ma che invece si è rivelata perfettamente in linea con l’estetica rilassata che Sienna ha voluto rappresentare. Per quanto riguarda capelli e trucco, l’attrice ha mantenuto un approccio minimal e naturale. Chioma bionda sciolta in morbide onde, senza styling elaborati. Make-up quasi invisibile, con solo un tocco luminoso sulla pelle. Un night look reinterpretato in chiave red carpet.

Felice con Oli Green

Questa è la terza gravidanza per Sienna Miller, la seconda con il compagno Oli Green. L’attrice è già madre di Marlowe, 13 anni, nata dalla relazione con l’ex Tom Sturridge. Con Oli ha accolto una bambina nel 2024: il nome della piccola non è mai stato rivelato pubblicamente. Green, 28 anni, è un attore e modello britannico. I due hanno iniziato la loro relazione all’inizio del 2022 e l’hanno resa pubblica nel febbraio dello stesso anno. Nonostante i quindici anni di differenza d’età, la coppia ha più volte sottolineato la solidità del loro legame. Sienna non si è mai fatta intimidire dai pregiudizi. In passato ha dichiarato come la società tenda a essere incredibilmente misogina quando si parla di donne più grandi con partner più giovani. Ora, a 43 anni, si prepara ad accogliere il terzo figlio con la stessa naturalezza e serenità che ha sempre caratterizzato il suo approccio alla vita. Guardala in tutto il suo splendore nella gallery.