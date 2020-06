La gravidanza di Silvia Provvedi è ormai agli sgoccioli e lei, è proprio il caso di dirlo, non sta più nella pelle. Ancora qualche giorno (il parto è previsto per i primi di luglio) e potrà abbracciare Nicole, la sua prima figlia che aspetta da Giorgio De Stefano. Il countdown social è già iniziato, tra ecografie, ginnastica con il pancione e scatti in coppia con l’inseparabile gemella Giulia Provvedi, l’altra metà del duo Le Donatella.

Quando ha annunciato di aspettare una bimba, Silvia Provvedi ha commentato: “Sarà una Donatella degna erede delle due sorelle e per questo avrà una mamma un po’ pazza!” E infatti, nell’attesa di dare alla luce Nicole, ha sfoggiato un outfit più estroverso dell’altro. La futura mamma ha condiviso su Instagram i momenti più belli della dolce attesa, sfoggiando look premaman trendy e grintosi… ma soprattutto low cost.

Con il pancione che cresce a vista d’occhio, Silvia Provvedi ha puntato tutto su look giovani e frizzanti. La cantante e showgirl gioca con la moda, provando stili ogni volta differenti. A volte bon ton, altre volte femme fatale, chic e di classe oppure super sporty in giacca e shorts Adidas, offre ogni volta una diversa versione di sé.

Se c’è qualcosa a cui però Silvia Provvedi non rinuncia, sono lo stile e la comodità. Via libera dunque alle tute di ogni sorta. Di tendenza e pratiche, hanno in più il vantaggio di poter essere riutilizzate dopo il parto, come ha spiegato nelle storie di Instagram. Largo anche agli abitini, soprattutto se attillati come quello Tally Weijl con la zip sul davanti che sottolinea il pancione. Dal pagliaccetto Asos al body Zara, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi preferisce capi premaman dai prezzi abbordabili. Quando è il caso, però, non disdegna di abbinarli con accessori ricercati e costosi, come la borsa YSL. Scopri nella gallery tutti gli outfit premaman di Silvia Provvedi…

