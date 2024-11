Il debutto maestoso di Silvia Toffanin a “This is me”

Un look rigoroso ma iper femminile, elegante ma inaspettato: per la prima serata del programma la conduttrice è in rosso

La prima puntata di This is me è stata un successo. Il 20 novembre su Canale 5 è andata in onda la prima delle tre serate dedicate ai protagonisti della scuola di Amici. A fare da padrona di casa, perfetta e impeccabile nel suo abito rosso, Silvia Toffanin.

Silvia Toffanin debutta in prima serata

Dalla sinergia che lega Verissimo ai talenti sfornati dal talent di Maria De Filippi è nata l’idea di This is me. Un format inedito che ha visto la conduttrice perfettamente a suo agio in un ruolo diverso, la prima serata. Con lo stile inconfondibile e già rodatissimo delle sue interviste pomeridiane, Silvia Toffanin ha raccontato le storie dei suoi ospiti e la loro carriera fuori dalla scuola.

Un esordio vincente per lei e per la trasmissione, leader assoluta della serata con 3.213.000 spettatori totali e il 22.24% di share. Boom anche sui social: #ThisIsMe è sul podio dei programmi più commentati.

Le emozioni di This is Me

La chiave del successo di This is me sta nel far rivivere al pubblico da casa le emozioni del passato. Sono storie di speranza e di autoaffermazione, quelle dei concorrenti entrati ad Amici da sconosciuti adolescenti e divenuti artisti affermati. Parliamo di artisti del calibro di Emma, Irama, Stash e Diana Del Bufalo. Insieme a loro altri giovani talenti usciti da poco dalla scuola e già indirizzati verso una carriera di successi tra cui Isobel. Presenti in studio anche alcuni professori di Amici, come Lorella Cuccarini, e alcuni ospiti legati al programma di Maria De Filippi, tra i quali Ermal Meta e Fabri Fibra.

Il look di Silvia Toffanin

Padrona di casa dalla classe ineguagliabile, Silvia Toffanin piace al pubblico anche per la sua eleganza nei modi e per lo stile nel vestire. Per questa avventura televisiva, la conduttrice ha scelto di affidarsi a Dolce&Gabbana.

Per il debutto a This is me la conduttrice ha indossato un abito lungo e rosso della maison italiana, con manica lunga, scollo rotondo e drappeggio in vita. Capelli sciolti, nessun gioiello (eccezion fatta per una fedina all’anulare), manicure in nuance con l’abito completavano l’outfit della presentatrice. Un look rigoroso ma iper femminile, elegante ma inaspettato, glamour ma senza strafare: un scelta equilibrata e decisamente azzeccata per questa prima serata, premiata dal pubblico con grandi ascolti tv. Ed è solo l’inizio… guardala nella gallery.

