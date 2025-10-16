yes

Silvia Toffanin è scintillante e la sua imitatrice… si commuove: “Io non sono così!”

La conduttrice di This is me elegantissima in Dolce&Gabbana tra Pausini, D'Alessio, Ibrahimovic e Abbagnato. Ma c'è una sorpresa

Silvia Toffanin This is me vestito Dolce Gabbana 11

Silvia Toffanin torna al timone di This is me, lo show che ripercorre le storie dei talenti, divenuti personaggi simbolo. Tanti gli ospiti in studio, da Laura Pausini a Zlatan Ibrahimović, venuti a raccontare la propria esperienza. Tra tutti spicca anche un imitatore, Vincenzo De Lucia.

Silvia Toffanin scintillante a This is me

Silvia Toffanin This is me vestito Dolce Gabbana
La Toffanin con Christian De Sica

La conduttrice sfodera a sua volta il proprio talento nel ruolo principale. A proprio agio nel salotto di This is me, Silvia Toffanin introduce gli ospiti, li intrattiene e li guida, raccontando le loro storie. Il tono delle interviste è pacato ma avvincente, con grande risalto alle emozioni, come nel suo stile.
Il look scelto per la serata è elegante e stiloso: un tubino longuette drappeggiato e ricoperto di paillettes. Manica lunga, girocollo e silhouette aderente, il vestito firmato Dolce&Gabbana è perfetto per la conduttrice, che lo ha abbinato a sandali argento dello stesso brand. Un marchio che è suo partner da tempo, e che lei ha sfoggiato anche durante la prima edizione del programma.

News Virali Le notizie di News Virali

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Lookdavip | TgCom24 (@lookdavip)

Gli artisti e gli atleti

Silvia Toffanin This is me vestito Dolce Gabbana 6 Laura Pausini
Silvia Toffanin con Laura Pausini

Anche quest’anno, punto focale sono le storie dei protagonisti. Tra un filmato e un video messaggio raccontano la propria esperienza, partendo dagli esordi e descrivendo poi i vari aspetti del successo. Laura Pausini si emoziona ricordando le serate di pianobar. Zlatan Ibrahimović regala una maglia del Milan a Silvia Toffanin. Gigi D’Alessio canta alcuni dei suoi primissimi successi. Eleonora Abbagnato racconta la sua storia e poi balla con la figlia. Sul divano bianco si alternano anche Christian De Sica, Flavia Pennetta, Alberto Tomba e Deborah Compagnoni. Di tanto in tanto compare un nuovo personaggio: “La vera e verissima Silvia”, interpretata da Vincenzo De Lucia.

La seconda Silvia Toffanin

Silvia Toffanin This is me vestito Dolce Gabbana 10 Gigi DAlessio Vincenzo De Lucia De Sica
“La vera e verissima Silvia” in azione

Entra di nascosto ed esce “col jingle”, l’alter ego di Silvia Toffanin. Look sobrio, capelli sciolti, tono pacato e lacrima facile: l’imitazione è semplice e ben riuscita. A conquistare sono le frasi tipiche con cui la conduttrice empatizza con i suoi ospiti: “Sono commossa, davvero!”, “Oddio che cosa triste”, “Sono davvero molto emozionata”, “Non voglio riaprire vecchie ferite”.
A corredo di ogni esibizione, “La vera e verissima Silvia” scherza regalando fazzoletti, simbolo delle interviste fatte dalla conduttrice nello studio di Verissimo: quello di Eleonora “è Abbagnato”, quello di D’Alessio è più grande per le sue lacrime napoletane.

La mossa vincente

Silvia Toffanin This is me vestito Dolce Gabbana 9 Vincenzo De Lucia
Silvia Toffanin e Vincenzo De Lucia

Questa dell’imitazione è una trovata assolutamente innovativa a This is me. “Ma io non sono così”, si limita a replicare Silvia Toffanin in studio, accettando di sedere accanto all’alter ego e di farsi scimmiottare concedendo il proprio jingle. Il tono di De Lucia è un po’ saccente nei confronti della vera Silvia, che sta al gioco e si lascia rimproverare. I siparietti però sono brevi e leggeri.
Perché la padrona di casa dovrebbe farsi prendere in giro nella propria trasmissione? Autoironia e riconoscibilità, come ogni personaggio noto. La scelta della Toffanin la rende ancora più amata agli occhi del pubblico. Guarda alcuni momenti della serata nella gallery.

Related Posts

Il debutto maestoso di Silvia Toffanin a "This is me"
Silvia Toffanin chiude This is me con eleganza

 

 

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

© 2012-2025 Lookdavip.it | Tutti i diritti sono riservati | Redazione: Signo, via Rabolini 13 - 20125 Milano | Cookie
LEGGI ANCHE
le modelle protagoniste del Victoria's Secret fashion show 2025

Victoria’s Secret Fashion Show: Gigi e Bella Hadid protagoniste, Jasmine Tookes...

Kim Kardashian lancia il tanga Skims con i peli pubici

Il nuovo tanga di Kim Kardashian simula il “cespuglio”

Da Irina Shayk a Gigi Hadid: gli angeli si preparano per il Victoria's Secret Fashion Show

Gli angeli di Victoria’s Secret sono pronti a rimettere le ali

Lady Gaga in total pink a Milano

Lady Gaga a Milano è tutta rosa: i dettagli del look...