Silvia Toffanin in bianco per la seconda serata di “This is me”

Successo di pubblico anche per la seconda serata di This is me che si aggiudica uno share del 21.15%. Silvia Toffanin conferma che la chiave è quella giusta. In studio altri talenti sfornati da Amici e volti noti legati alla trasmissione fanno emozionare i telespettatori, ad accoglierli c’è lei, in bianco. E con Pio e Amedeo non manca l’ironia.

Gli artisti della seconda puntata

I protagonisti sono loro, gli artisti usciti da Amici. Anche nella seconda puntata Silvia Toffanin porta in scena la carriera in ascesa di ex studenti della scuola di Maria De Filippi. C’è Annalisa, laureata in Fisica e poi divenuta, grazie allo show, musicista e cantante. C’è Anbeta, nata a Tirana, ballerina e anche insegnante ad Amici. Poi anche Alessandra Amoroso, arrivata da Galatina alla scuola nel 2008. La Toffanin racconta le loro storie con delicatezza, e a parlare sono le immagini, ripescate dagli archivi e montate sapientemente per il pubblico in un mix che non trascura lacrime e cadute.

Una chiacchierata sul divano

A This is me Silvia Toffanin mette da parte le sedie, tipiche delle interviste di Verissimo, e lascia spazio al divano. L’atmosfera è quella della serata tra “Amici”, si guardano insieme i video, li si commentano, si chiacchiera insieme. In un crescendo di ricordi, sulla comoda seduta bianca trovano spazio Gaia, Giulia Stabile, Giordana Angi, Umberto Gaudino, LDA e molti altri. In studio ci sono anche star del calibro di Fiorella Mannoia e Gigi D’Alessio.

Il look dei Silvia Toffanin

Dopo il maestoso abito rosso della prima serata, una scelta più soft per il secondo appuntamento. Il tailleur bianco Dolce&Gabbana è sobrio e discreto: la conduttrice spicca tra i partecipanti per il suo stile. Tolta la giacca, fa la sua figura un gilet di pizzo che svela in trasparenza l’intimo bianco della conduttrice. Sandali oro completano l’outfit, che si rivela essere audace ma elegante.

Pio e Amedeo si inchinano a Silvia Toffanin

“Pensavamo di trovare Maria…” esordiscono Pio e Amedeo. I due comici di Foggia sono un’altra presenza “storica” di Amici, da dieci anni sono nel cuore della De Filippi che si sottopone con autoironia alle loro performance: “Maria ci ha adottato!”.

Alla domanda di Silvia Toffanin: “Cosa pensate veramente di me?”. E’ partita la poesia “A Silvia”, non quella di Leopardi. “Silvia rimembri ancor quel tempo della tua vita mortale, quando ancora non stavi sul quinto canale?”.

I riferimenti alla vita della conduttrice sono divertenti e pungenti. Si cita la carriera, i suoi programmi, senza tralasciare la sua storia d’amore e persino il dualismo Rai-Mediaset. La Toffanin ride, poi loro concludono, quasi a scusarsi: “Tu chiama che ti portiamo pure la spesa!”. Riguarda nella gallery alcuni momenti di This is me.

Related Posts