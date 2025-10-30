yes

Silvia Toffanin, il terzo look fasciante per l’ultimo appuntamento con This is me

L'abito elegante nasconde un segreto: ecco la chicca fashion della conduttrice

This is me 3 Silvia Toffanin vestito Dolce Gabbana

Gran finale per This Is Me: Silvia Toffanin chiude la trilogia del suo show evento con eleganza, ironia e… un ultimo look che si fa notare. Dopo tre puntate seguitissime, la conduttrice si congeda dal pubblico con la grazia che la contraddistingue, trasformando ancora una volta lo studio in una passerella di emozioni e stile.

Le storie (e le sorprese) al centro dello show

This is me 3 Silvia Toffanin vestito Dolce Gabbana 3 Il Volo
Il Volo a “This is me”

Anche nell’ultimo episodio, This Is Me ha mescolato racconti intensi e momenti di puro divertimento. Silvia Toffanin ha saputo tirare fuori il lato più inedito dei suoi ospiti, facendoli uscire dalla comfort zone e portandoli a giocare, scherzare, raccontarsi come mai prima.
Così, Gigi Buffon ha provato a indovinare la frase della Ruota della Fortuna, Fiorella Mannoia si è prestata a un gioco con Alex Del Piero e Al Bano, sul divano con una nostalgica Federica Pellegrini, ha fatto ballare tutto lo studio. Dall’energia di Loredana Bertè al pathos de Il Volo, una miscela di leggerezza e sentimento che ha conquistato il pubblico.

Il fascino del nero di Silvia Toffanin

This is me Silvia Toffanin tre vestiti Dolce Gabbana
I tre vestiti Dolce&Gabbana di Silvia Toffanin

Dopo il debutto scintillante in argento e l’eleganza solare del dorato, Silvia Toffanin ha scelto per il gran finale un look più sobrio ma incredibilmente sofisticato: un abito longuette nero firmato Dolce & Gabbana, abbinato a sandali col tacco metallico.
Il modello, fasciante e dalle linee pulite, valorizza la silhouette della conduttrice con una classe naturale, sottolineando la sua eleganza autentica. Il nero, più istituzionale ma anche più sobrio, rappresenta la vera Silvia: raffinata, riservata e sempre impeccabile.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Lookdavip | TgCom24 (@lookdavip)

Il segreto di Silvia Toffanin

Verissimo Febbraio 2024 Silvia Toffanin vestito Dolce Gabbana Mamood
Con lo stesso look a Verissimo

L’abito, però, nasconde una chicca che solo le fan più attente ricordano: Silvia Toffanin lo aveva già indossato a Verissimo, nel 2024. Un piccolo dettaglio che racconta tanto di lei: non serve cambiare per stupire, basta saper scegliere con gusto.
Un tocco di classe che conferma la Toffanin come regina di stile in tv: elegante, coerente e capace di rendere ogni look un manifesto di semplicità e charme.

sandali
Prezzo 850,00€
Dolce&Gabbana
Dove lo trovi

